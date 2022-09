Aviões Fantasy anuncia ordem de atrações de evento em Fortaleza; veja programação

A organização do Aviões Fantasy anunciou, nesta quinta-feira (16), a ordem de atrações da festa. O evento acontece neste sábado (17), na Arena Castelão. Nomes do forró, sertanejo e funk participam de evento.

Produzida pelo cantor e compositor Xand Avião, a festa este ano tem como tema “Time Machine” (Máquina do Tempo) e propõe aos presentes que soltem a imaginação e façam uma grande viagem ao tempo no repertório do Aviões.

Veja ordem de atrações:

Gustavo Mioto

Felipe Amorim

Mari Fernanfdes

Pedro Sampaio

Gusttavo Lima

Xand Avião

Durante todo o show o artista irá cantar canções que foram hits durante a carreira e relembrará momentos históricos de 20 anos de trajetória musical, período de muita versatilidade, música e evolução.

Como participar de concurso de fantasia do Aviões Fantasy?

Para participar do concurso de fantasia do Aviões Fantasy, o público precisa preencher algumas regras:

Postar um vídeo no Kwai com a sua fantasia;

Usar a hashtag oficial #AvioesFantasy;

Participarão os vídeos postados até as 22h de sábado.

Os vencedores do concurso serão anunciados durante o Aviões Fantasy. Vale lembrar que os ingressos do evento não estão incluídos na dinâmica.

Xand Avião celebra 20 anos de carreira no Aviões Fantasy

Os fãs do cantor Xand Avião podem preparar o coração para ativar as mais diversas memórias afetivas. Em entrevista exclusiva à coluna, o forrozeiro deu detalhes dos preparativos para o retorno da festa. Drones e uma máquina do tempo são algumas das interações preparadas. Veja entrevista com Xand Avião sobre o Aviões Fantasy 2022: "Antes da pandemia, tínhamos pensado o Fantasy com o tema 'espaço sideral'. Iria ter cenário voltado aos planetas, alienígenas, Star Wars, naves, entre outras coisas. Adaptamos e criamos o 'Time Machine' pelo fato dos meus 20 anos de carreira chegarem", revelou Xand Avião.