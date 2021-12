Ávine Vinny cancela show no Piauí após prisão; cantor seria atração principal do evento

O cantor Ávine Vinny cancelou um show que faria na noite desta terça-feira (14) em Cocal de Telha, no Norte do Piauí. O artista seria a atração principal da festa realizada em comemoração ao aniversário da cidade, conforme o portal de notícias G1.

O cantor do hit 'Coração Cachorro' estava preso na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), no Centro de Fortaleza, desde a noite de segunda-feira (13), após discutir e ameaçar a ex-companheira, Laís Holanda, por telefone. Contudo, foi solto após ela desistir da denúncia. O ex-casal tem uma filha de 4 anos.

Legenda: Programação do evento foi mantida com apresentações das bandas Forró Real, Zé Cantor e Álvaro Neto Foto: Divulgação

O cancelamento do show em Cocal de Telha foi anunciado pela prefeita Karyne do Rodrigão. Ela, porém, não informou se a apresentação de Ávine Vinny será remarcada.

"Está cancelado devido a problemas pessoais com o cantor e com a banda. A programação festiva continuará normal com a apresentação das bandas Zé Cantor, Forró Real e Álvaro Neto", declarou a gestão.

Autuado em flagrante

Ávine foi autuado em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica contra a ex-companheira do cantor, Laís Holanda. A denúncia veio à tona na última segunda, quando o cantor foi detido. Nesta terça, ela decidiu retirar a denúncia.

Porém, para o processo ser definitivamente encerrado, ainda deve ocorrer uma audiência entre as partes na Vara do Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Fortaleza.

Cantor agradece à ex-companheira

Em nota publicada nas redes sociais após a soltura, o cantor disse que "tudo foi esclarecido":

"Nunca pensei que pudéssemos passar por isso, mas felizmente tudo foi esclarecido e resolvido da melhor forma. Tenho que agradecer a Laís por ter levado em consideração nosso histórico de vida e ter se sensibilizado quanto a essa questão processual, com objetivo de não prejudicar ninguém, principalmente por nossa filha, a quem nós dois sempre dedicamos muito amor", publicou.

Quem é Ávine Vinny?

Ávine Vinny tem 32 anos e é natural de Sobral, Região Norte do Ceará. Ele iniciou a carreira em 2015 e consolidou o nome no forró com diversas parcerias e shows, fechando contrato com a Sony Music em 2017.

Em 2021, o artista, ao lado de Matheus Fernandes, lançou uma das músicas mais ouvidas em plataforma de streaming ao nível mundial. O hit "Coração Cachorro" ficou no topo das paradas.

A repercussão, alavancada pelas redes sociais, como TikTok, chegou até o cantor britânico James Blunt. "Coração Cachorro" tem, no refrão, a melodia da canção "Same Mistake", o que motivou o artista internacional a pedir parte da autoria do hit cearense — cujo percentual ainda não foi definido — e compensação pelos lucros anteriores da música.

Nota da Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), informa que prendeu em flagrante, na tarde dessa segunda-feira (14), um cantor de 32 anos, por ameaça no âmbito da violência doméstica. A captura do homem ocorreu após o suspeito ameaçar a vítima - uma mulher de 31 anos -, com quem teve um relacionamento por oito anos e tem uma filha.

A prisão em flagrante ocorreu após a vítima comparecer à DDM para relatar uma ameaça. Durante o registro do procedimento, a vítima recebeu mensagens do suspeito com novas ameaças. Diante dos fatos, os policiais civis iniciaram diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito. Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por ameaça no âmbito da violência doméstica. Já para a vítima foram solicitadas medidas protetivas de urgência junto à Justiça.