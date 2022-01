Avião com cantora Maiara é obrigado a pousar após aeronave se chocar com pássaro

A cantora Maiara, irmã da sertaneja Maraisa, e demais passageiros de um voo comercial passaram por um susto, na noite de terça-feira (4). A aeronave, com percurso de Navegantes (SC) para São Paulo (SP), chocou com pássaro na turbina e precisou pousar, segundo informações do colunista Léo Dias.

Por questões de segurança, o piloto precisou alterar a rota e pousar no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis.

"O voo comercial da Latam que decolou do aeroporto de Navegantes teve de fazer um pouso forçado. A cantora Maiara da dupla com Maraísa estava a bordo, relatou ter sido só um susto e passa bem", declarou a assessoria das irmãs em nota ao Diário do Nordeste.

As irmãs Maiara e Maraisa cumprem agenda em Barretos (SP), Angra dos Reis (RJ), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ) e Macaé (RJ), de 5 a 9 de janeiro, respectivamente.