Atleta olímpico brasileiro encontra Anitta e revela término de relacionamento

Vinícius Freitas, atleta de vôlei de praia, encontrou Anitta em Guarapari, no Espírito Santo, meses após ser elogiado pela cantora durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, ainda no ano passado. Segundo o jornal 'Extra', ele teria comunicado o término do relacionamento que mantinha nos bastidores do show da cantora.

O encontro entre os dois aconteceu no último fim de semana, durante passagem de Anitta na cidade. E ele resolveu mostrar o momento nas redes sociais. "Olha só quem estou conhecendo pessoalmente. O encontro veio", escreveu.

Nas redes sociais

A primeira interação de Anitta com o atleta aconteceu no ano passado, quando a artista comentou uma das fotos em que ele aparecia em uma disputa no vôlei.

"Eu adoro vôlei de praia, menina", escreveu a cantora, que prontamente foi alertada de que Vinícius tinha namorado. "Adoro dar uma volta no vale", continuou sem se importar com a situação.

Na época, os dois não chegaram a interagir publicamente nas redes ou por comentários.

