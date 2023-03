Após sofrer acidente, Binha Cardoso aguarda por cirurgia

Após sofrer um acidente de carro, na sexta-feira (3), o forrozeiro Binha Cardoso, ex-integrante do Forró do Muído, está no Hospital Instituto Dr. José Frota aguardando por cirurgia. A atualização do estado de saúde foi postada na manhã deste sábado (4) no perfil do Instagram do cantor.

“Binha acordou lúcido hoje, mas não lembra de nada do acidente. Graças a Deus está bem melhor que ontem, e aguardando pela cirurgia. Obrigada a todos pelo apoio e orações”, diz o post.

Foto: Reprodução/Instagram

Acidente de carro

Binha Cardo sofreu um acidente de carro, na sexta, em Itapebussu, distrito de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza. O cantor estava estacionando o carro próximo à casa da família, quando um caminhão colidiu com o veículo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ontem, Thays Cardoso, filha do artista, postou no Instagram que o pai quebrou a clavícula em quatro lugares. “O carro deu perda total. Um verdadeiro milagre ele estar vivo agora”, disse ela.

Legenda: Cantor Binha Cardoso fraturou a clavícula em 4 cantos Foto: Arquivo pessoal

A Polícia Militar afirmou, em nota, que uma equipe foi até o local e constatou o acidente. Não se sabem as circunstâncias em que se deram o acidente até o momento, segundo o órgão.