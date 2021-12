Após shows na Bahia, João Gomes promete doar parte de cachê para vítimas das chuvas

O cantor João Gomes, nome em ascensão musical, realizou apresentações em cidades da Bahia nos últimos meses. Em publicação no Twitter, no domingo (26), o pernambucano relatou ter presenciado as fortes chuvas e anunciou que irá destinar parte dos cachês de shows para ajudar vítimas das chuvas no sul do estado.

"Quero doar parte do meu cachê dos shows que fiz na Bahia pra galera do extremo sul. A gente viajou por aquelas estradas e foi chuva o tempo todo", escreveu João Gomes em tweet.

No segundo semestre deste ano, o cantor realizou uma série de eventos pela Bahia de ônibus. Em stories no Instagram, ele chegou a mostrar as precipitações durante viagem com pedidos de proteção aos amigos e companheiros de palco.

A postagem com a promessa de doação de João Gomes rendeu 1,2 mil curtidas no tweet.

"Que gesto lindo, João Gomes. Parabéns! A gente não poderia imaginar outra atitude sua. Sabemos do seu coração puro e bondoso e cada dia mais nos orgulhamos de você", disse uma seguidora do cantor.

Wesley Safadão doa 100% de cachê

Quem também anunciou doação de cachê para os desabrigados na Bahia foi o cearense Wesley Safadão, nesta segunda-feira (27).

Wesley Safadão conta com duas apresentações na Bahia em dezembro. Nesta segunda-feira, em Barra Grande e em Porto Seguro, na terça-feira (28).

Assista:

Chuvas na Bahia deixam 18 mortos e mais de 16 mil desabrigados

De acordo com os dados repassados pelos municípios e totalizados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), o estado tem 16 mil e um (16.001) desabrigados pelas chuvas, 19.580 desalojados, dois desaparecidos e 18 mortos.

A divulgação dos números ocorreu durante reunião de monitoramento e alinhamento, realizada na base de apoio às vítimas das chuvas, montada em Ilhéus, na região Sul, no fim da tarde deste domingo (26).