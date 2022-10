Após queda de paraquedas, Waldonys está fora de risco e fará tratamento moderado

Após queda de paraquedas durante o pouso de um salto em Fortaleza, neste sábado (1º), o cantor e sanfoneiro Waldonys fará "tratamento moderado", segundo a família.

"Waldonys está bem e fora de risco. #oremos!", informaram os parentes. Exames concluíram que o artista sofreu uma fratura na região tóraco-lombar (T12-L1), sem comprometimento medular. Não há risco de paralisia e ele não precisará operar.

Acidente

O acidente aconteceu no Aeródromo Feijó, no bairro Siqueira. Conforme nota enviada pela assessoria do cantor, houve "um problema na descida devido os ventos, ocasionando falha no equipamento [paraquedas]". ​

Apaixonado por aviões, o cearense é piloto. Ele chegou a postar fotos durante voo no Instagram. Em uma imagem, escreveu: "Cruzando 6.000 mil pés", medida relacionada à altura — cerca de 1.830 metros.