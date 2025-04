Após polêmica no último namoro, Felipe Amorim diz que está solteiro

O cantor cearense Felipe Amorim abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, nessa segunda-feira (28), e tirou dúvida dos fãs sobre seu status de relacionamento. Ao ser questionado se estava solteiro, ele respondeu: “Sim”.

O último relacionamento público do artista foi com a influenciadora digital Milca.

No entanto, em outubro o ano passado, ela terminou a relação após circularem boatos de que Felipe teria se envolvido com a influencer Mari Menezes no Rancho do Maia, reality show promovido por Carlinhos Maia.

“Tínhamos um relacionamento e, sim, morávamos juntos. Mas devido a tudo que foi exposto e apresentado, resolvemos não dar continuidade”, disse ela, na ocasião.

Milca também chegou a dizer que os dois continuavam conversando, já que estavam há três anos juntos, e precisavam resolver questões burocráticas e financeiras, por isso alguns fãs apostavam na volta, o que não aconteceu.

