Após cirurgia de endometriose, Anitta recebe alta nesta segunda e segue de repouso até agosto

Após realizar uma cirurgia de tratamento para endometriose, a cantora Anitta terá alta nesta segunda-feira (25), por volta das 12h, do hospital Vila Nova Star, em São Paulo. As informações são do jornal O Globo.

Apesar da alta médica, a artista precisará de repouso e só deve retornar a sua rotina normal apenas no final de agosto.

A equipe médica da cantora recomendou que ela deverá realizar apenas pequenas caminhadas e estar atenta à alimentação, que será extremamente saudável, rica em nutrientes e vitaminas.

Anitta está internada desde o último dia 18 de julho e passou pela cirurgia na quarta-feira (20). Ela realizou o procedimento logo após fazer 11 shows em turnê pela Europa.

DIAGNÓSTICO

No dia 7 de julho, Anitta compartilhou no Twitter que havia sido diagnosticada com endometriose. Na época, ela relatou que sentia dores após o ato sexual e durante o período menstrual.

Apesar de sofrer nove anos com as dores, a cantora nunca tinha sido diagnosticada corretamente. A situação mudou quando ela contou pelo que passava para a médica Ludhmila Hajjar, que estava cuidando do pai da cantora, Mauro Machado, que sofreu um AVC e teve um câncer.

“A doutora, enviada pelo meu anjo da guarda, só pode, fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava lá. Endometriose. No dia seguinte ela me levou em um especialista em endometriose. Fizemos os outros exames necessários pra ter certeza e aí está”, disse Anitta.

“Pesquisem, galera. A endometriose é muito comum entre as mulheres. Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos”, alertou ainda a cantora.