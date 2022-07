Após acidente, Elba Ramalho se pronuncia e explica: 'não tive culpa'

Após se envolver em um acidente de trânsito em Ipanema, no Rio de Janeiro, a cantora Elba Ramalho se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais. A ocorrência aconteceu nesta sexta-feira (8), envolvendo o ex-presidente da Rio Tur, Américo Borges, de 71 anos. As informações são do portal Em Off.

Conforme explicou, foi depois de entrar em uma rua à esquerda que sentiu algo na parte de trás do carro. "Infelizmente, um senhor tropeçou, caiu e bateu na parte de trás do meu carro, no pneu", relatou nos stories do Instagram.

"Quando eu percebi, parei e já vieram pessoas falar comigo: ‘Um senhorzinho caiu e ficou com o pé aqui no pneu de trás do teu carro'”. Elba relatou que logo encostou o carro para ajudar o idoso. Segundo ela, o homem não sofreu nenhum ferimento grave.

Elba Ramalho Cantora "Não teve B.O, nada disso porque eu não tive culpa de nada. Eu não vi, senti que algo tinha batido no meu carro".

Desequilíbrio

Américo Borges, conhecido de Elba, recebeu socorro do corpo dos bombeiros. "Ele já mandou um abraço para mim. A polícia chegou somente para prestar também, fazer o serviço", explicou a cantora.

O homem relatou que se desequilibrou e caiu em cima do carro em movimento de Elba. Por isso, não quis prestar queixa contra a artista.