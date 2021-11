Anitta lança clipe de 'Envolver', novo sucesso em espanhol; assista

Anitta lançou nesta quinta-feira (11) a música e o clipe de "Envolver", novo sucesso em espanhol, voltado ao mercado latino. Dirigido pela própria cantora, o vídeo não economizou na sensualidade e conta com cenas quentes entre a brasileira e um modelo.

ASSISTA AO CLIPE DE 'ENVOLVER':

A música já está disponível nas plataformas de streaming. Canção vem após o sucesso de "Faking Love" nos Estados Unidos.

"Essa música estava guardadinha e resolvi lançar com foco no mercado latino. Mas, tenho certeza que todos vão curtir! O ritmo é bem envolvente e o clipe tá babado", pontuou a cantora em comunicado sobre "Envolver".

Grammy Latino

A primeira performance televisionada de “Envolver” já está decidida: de acordo com o Popline, Anitta se apresentará no palco da 22ª edição do Grammy Latino no próximo dia 18 de novembro. Cerimônia acontece ao vivo em Los Angeles, nos Estados Unidos.

