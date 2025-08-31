Ana Castela comenta foto de Zé Felipe com Duda Bertelli: 'Sejam felizes'

Um comentário da sertaneja Ana Castela, em uma foto cantor Zé Felipe, despertou atenção das redes sociais, neste fim de semana. Ela comentou uma imagem dele com Duda Bertelli e mais amigos.

"Amanheceu mais um dia de Barretão, camping nós te amamos", escreveu o influenciador Gabriel Vetuche, que postou o clique na legenda da publicação no Instagram.

Na foto, ela comentou: "Aproveitem, sejam felizes! Que a vida é bem maior que a internet e a boca do povo”.

Na última semana, Duda foi vista dando carona em uma moto para Zé Felipe após um show coletivo na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo".

Oficialmente, Zé Felipe e Duda não divulgaram se existe algum tipo de relacionamento entre eles.



Em julho deste ano, Ana e Zé foram vistos juntos na Disney, mas desmentiram informação sobre suposto namoro.