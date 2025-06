Amado Batista se pronuncia sobre boatos de traição em casamento: 'Que vergonha'

Após os boatos de crise no relacionamento e de que teria traído a esposa, a miss Calita Franciele, o cantor Amado Batista gravou um vídeo para o Instagram, nesta sexta-feira (27), para falar sobre o assunto. Ele negou a traição, e reforçou que o casamento “está maravilhoso”.

“Olá, seus fofoqueiros. Deviam ter vergonha na cara de estarem inventando tanta mentira sobre mim e minha mulher. Que vergonha! Ainda bem que não temos nenhum motivo nem cara de trair um ao outro. Porque a gente se ama, ela é uma pessoa maravilhosa e não merece isso de ninguém, principalmente de mim. Temos um casamento maravilhoso, e vocês querendo estragar tudo. Que vergonha falar esse tipo de coisa”.

O jornalista Léo Dias afirmou, na quinta-feira (26), durante o “Fofocalizando”, que o motivo do término do casamento de Amado Batista e Calita seria uma traição por parte do famoso. O cantor teria traído a miss com uma amiga íntima dela.

Os boatos sobre o fim do relacionamento começaram após Calita apagar seu perfil no Instagram. Desde o início do namoro, Calita e Amado sofrem crítica devido à diferença de idade de 50 anos.