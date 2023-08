Amado Batista e a namorada Layza Felizardo vivem crise no relacionamento, diz colunista

Amado Batista, de 72 anos, e a estudante de Direito Layza Felizardo, de 24 anos, passam por uma crise no relacionamento, segundo o colunista Matheus Baldi. O cantor teria saído da casa onde o casal morava.

Layza começou o relacionamento com Amado quando tinha 19 anos. Semelhante ao ícone da música sertaneja, a jovem é bastante reservada em relação à vida pessoal. O último registro do casal ocorreu há um mês, enquanto eles participavam da festa de 60 anos do cantor Leonardo.

Nas redes sociais, Layza compartilha a rotina e se descreve como "criadora de vídeo". A jovem possui cerca de 10 mil seguidores no Instagram. Lorena Batista, filha de Amado Batista, e a estudante aparentam ter uma relação cordial. "Uma florzinha para minha 'frozinha'", escreveu após receber flores.

Crise no relacionamento

Conforme Matheus Baldi, Amado vive uma fase diferente da sua companheira. O cantor estaria vivendo um momento mais caseiro, enquanto Layza queria sair com amigos para jantares e festas.

Outro ponto delicado da relação seria a diferença de idade entre os dois. O casal morava junto desde que iniciaram o relacionamento.