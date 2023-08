Alok se pronuncia após violência durante 'show do século' em Copacabana: 'problema social profundo'

O DJ Alok usou as redes sociais nesta segunda-feira (28) para lamentar os arrastões que aconteceram sábado (26), durante seu show, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação celebrava o cenário do hotel Copacabana Palace e os 32 anos do artista.

“Infelizmente, não foi somente a pirâmide gigantesca, os shows de laser, show de drone, efeito especial que chamaram a atenção, mas também as lamentáveis cenas de arrastões que rolaram durante o evento. Isso é um problema de políticas públicas, é um problema social profundo que a gente vive e não cabe a mim”, iniciou ele em vídeo publicado nesta segunda-feira (28).

“Para vocês terem noção, ontem tinha o mesmo esquema de segurança que tem no réveillon de Copacabana, que reúne mais de um milhão de pessoas. E o meu papel é proporcionar o melhor show para as pessoas que estavam presentes ali. A gente fez isso com muito esforço”, continuou o DJ.

Alok ainda aproveitou o pronunciamento para desmentir uma notícia falsa. “Uma notícia falsa que está rolando, na qual estão explorando a minha imagem politicamente para inflamar uma discussão que não é minha. Estão dizendo que fiz um discurso político no show, que é uma grande mentira. O vídeo que está circulando, na verdade, foi feito em 2019, no show que fiz no Rock in Rio. Fiz um discurso pautado nos ensinamentos de Jesus, de amar o próximo e não praticar o ódio, que o sentido da vida é amar”.