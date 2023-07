Alcymar Monteiro cancela agenda de shows após se sentir mal

O cantor cearense Alcymar Monteiro cancelou sua agenda de shows após ter passado mal depois de um show em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Mesmo após a realização de exames clínicos, de sangue e de imagem, a equipe do artista decidiu cancelar os seguintes shows por cautela.

Alcymar foi levado ao Hospital Municipal Carmela Dutra após passar mal. Ao contrário do que havia sido noticiado na imprensa, não foram encontrados indícios de AVC nos exames realizados.

Foram cancelados os shows que aconteceriam em Curaçá e Jacuípe, na Bahia.

"Pedimos desculpas aos fãs e em nome da equipe de Alcymar lhe desejamos pronto reestabelecimento e agradecemos imensamente a atenção e presteza de toda a equipe do hospital", informou nota no Instagram do cantor.