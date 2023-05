Aerosmith anuncia turnê de despedida após 50 anos de banda; veja agenda de shows

Após 50 anos na estrada, a banda norte-americana de rock Aerosmith anunciou, nesta segunda-feira (1º), uma turnê de despedida dos palcos. Até o momento, estão agendados 40 shows, mas somente na América do Norte.

O roteiro começa em 2 de setembro próximo, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Haverá também a participação especial da banda The Black Crowes.

No site do grupo (www.Aerosmith.com), é possível ver a agenda completa. Os valores, contudo, ainda não estão disponíveis. As vendas só começarão na próxima sexta-feira (5 de maio).

“Após 50 anos, 10 turnês mundiais e tocando para mais de 100 milhões de fãs… É hora de uma última tentativa”, diz o anúncio.

Conforme a publicação, a turnê terá diversos pacotes, incluindo um ingresso reservado premium, uma oportunidade de foto pessoal com os membros da banda e mercadoria de edição limitada.

A banda Aerosmith esteve no Brasil pela última vez em 2017, quando tocou no São Paulo Trip, no Rock in Rio, e se apresentou em Belo Horizonte.

Veja agenda completa de shows:

2 DE SETEMBRO: WELLS FARGO CENTER FILADÉLFIA, PA

6 DE SETEMBRO: PPG PAINTS ARENA PITTSBURGH, PA

9 DE SETEMBRO: UBS ARENA ELMONT, NY

12 DE SETEMBRO: SCOTIABANK ARENA TORONTO, ON

15 DE SETEMBRO: CENTRO UNIDO CHICAGO, ILLINOIS

18 DE SETEMBRO: LITTLE CAESARS ARENA DETROIT, MICHIGAN

21 DE SETEMBRO:ROCKET MORTGAGE FIELDHOUSE CLEVELAND, OHIO

24 DE SETEMBRO: PNC ARENA RALEIGH, CAROLINA DO NORTE

27 DE SETEMBRO: CAPITAL ONE ARENA WASHINGTON DC

11 DE OUTUBRO: AMALIE ARENA TAMPA, FLÓRIDA

14 DE OUTUBRO: ARENA DA FAZENDA ESTADUAL ATLANTA, GA

17 DE OUTUBRO: CENTRO DE ESPECTRO CHARLOTTE, CAROLINA DO NORTE

20 DE OUTUBRO: FLA ARENA AO VIVO NASCER DO SOL, FLÓRIDA

23 DE OUTUBRO: MOODY CENTER AUSTIN, TEXAS

26 DE OUTUBRO: CENTRO EMPRESARIAL ST LOUIS, MISSOURI

29 DE OUTUBRO: GAINBRIDGE FIELDHOUSE INDIANÁPOLIS, IN

1 DE NOVEMBRO: CENTRO AT&T SAN ANTONIO, TEXAS

4 DE NOVEMBRO: BOK CENTRO TULSA, OK

7 DE NOVEMBRO: AMERICAN AIRLINES CENTER DALLAS, TEXAS

10 DE NOVEMBRO: CENTRO DE SAÚDE CHI OMAHA, NE

13 DE NOVEMBRO: CENTRO DE ENERGIA XCEL SÃO PAULO, MN

16 DE NOVEMBRO T-MOBILE CENTER KANSAS CITY, MO

19 DE NOVEMBRO: ARENA DE BOLA DENVER, CO

22 DE NOVEMBRO: VIVINT ARENA SALT LAKE CITY, UT

25 DE NOVEMBRO : CENTRO DE MODA PORTLAND, OU

28 DE NOVEMBRO: ARENA DO COMPROMISSO CLIMÁTICO SEATTLE, WA

1 DE DEZEMBRO: CENTRO DE PERSEGUIÇÃO SÃO FRANCISCO, CALIFÓRNIA

4 DE DEZEMBRO: CENTRO SAP SÃO JOSÉ, CALIFÓRNIA

7 DE DEZEMBRO: FÓRUM KIA LOS ANGELES, CALIFÓRNIA

10 DE DEZEMBRO: CENTRO DE PEGADA PHOENIX, ARIZONA

28 DE DEZEMBRO: CENTRO PRUDENCIAL NEWARK, NOVA JERSEY

31 DE DEZEMBRO: JARDIM TD BOSTON, MA

4 DE JANEIRO: ARENA HERITAGE BANK CINCINNATI, OHIO

7 DE JANEIRO: KFC HUM! CENTRO LOUISVILLE, KY

10 DE JANEIRO: ARENA BRIDGESTONE NASHVILLE, TENNESSEE

13 DE JANEIRO: ARENA THOMPSON-BOLING KNOXVILLE, TN

16 DE JANEIRO: CENTRO KEYBANK BÚFALO, NY

19 DE JANEIRO: MADISON SQUARE GARDEN NOVA YORK, NY

23 DE JANEIRO: CENTRO SCHOTTENSTEIN COLOMBO, OHIO

26 DE JANEIRO: BELL CENTER MONTREAL, QC.