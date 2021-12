Acidente com ônibus da dupla Israel e Rodolffo deixa motorista ferido, no Paraná

A equipe da dupla sertaneja Israel & Rodolffo sofreu um acidente de ônibus, na manhã deste sábado (18), em Paranavaí, no Paraná. O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido para um hospital da região. As informações são do portal Metrópoles.

Os demais integrantes da banda passam bem. Os cantores não estavam no veículo.

A dupla fez um show, no município, na noite anterior ao acidente. Segundo o portal, um carro de passeio tentou fazer uma conversão à esquerda e colidiu com o veículo que levava a banda.

A assessoria de imprensa da dupla informou que a equipe prestou todos os atendimentos, fez Boletim de Ocorrência e foi liberada pela polícia para seguir viagem.

