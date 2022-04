25 de abril é o Dia do Corno? Ouça cinco músicas que celebram a temática

O Google Trends, principal site de métricas do buscador Google, registrou mais de 50 mil pesquisas sobre o dia "25 de abril", nesta segunda-feira (25). Boa parte dos questionamentos são ligados ao Dia do Corno.

Oficialmente, não há registros de órgãos públicos brasileiros na internet sobre decretos-leis de uma data em estados ou municípios destinados aos cornos.

Em diferentes publicações na internet, a história sobre a data indica que o Dia dos Cornos é uma tradição católica desde a idade Média.

O festejo dos maridos traídos é comemorado no dia de São Marcos — oficialmente desde meados do século XVIII. A maior ocorrência de eventos acontece em cidades portuguesas e espanholas.

Homens traídos são lembrados em canções

Não é difícil encontrar composições de brega, forró, funk e sertanejo que apresentem o termo corno para tratar das dores do coração. O É Hit, canal de música do Diário do Nordeste, selecionou cinco músicas sobre o assunto.

Playlist:

1. "O Dia do Corno" - Reginaldo Rossi

2. "O Posto dos Cornos" - Japãozin

3. "Arrocha dos Cornos" - DJ Guuga

4. "Chifre em Pó" - Tierry

5. "Desça Daí Seu Corno" - Nenho

