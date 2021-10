Vem Enem traz dicas de como se preparar para a redação Enem 2021

Tirar nota 1000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a meta de todo estudante pré-universitário que sonha em ingressar no ensino superior. A avaliação testa os conhecimentos em atualidades e a capacidade de construção textual e argumentação, dificilmente observados em questões de múltipla escolha, como é o caso do restante do exame.

De acordo com Magali Moura, professora de redação, a prova do Enem consiste na construção de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, no qual é necessário defender um posicionamento. “O Enem traz logo no início da proposta um posicionamento que o candidato vai ter o trabalho de fortalecer. É preciso apresentar no mínimo dois argumentos de defesa. Em seguida, o Enem pede a elaboração da proposta de intervenção que é justamente a conclusão da redação. São cinco competências em que a sua nota será corrigida”, ressalta Magali Moura.

A seguir, o professor de português e redação Neto Fontenele explica cada uma das cinco competências:

A redação é realizada no primeiro dia de avaliação do Enem. O aluno tem 5h30 para elaborar o texto e preencher as demais 90 questões. Magali Moura comenta que, para buscar uma nota acima de 900, é preciso que o aluno busque escrever as 30 linhas solicitadas. Além disso, a correção do Enem é conteudista, não avalia a quantidade de vezes que errou algum acento ou vírgula, mas, sim, a fundamentação e ideias apresentadas ao longo do texto.

Dicas para se dar bem na redação do Enem

Para a professora Magali, a melhor forma de começar a responder a prova é iniciando pela redação. “Domine a redação em 1 hora e meia no máximo. Tire 10 minutos para fazer a leitura inicial da proposta, mais uns 15 a 20 minutos para elaborar o esqueleto de texto nas folhas de rascunho. Os minutos subsequentes serão para fazer o rascunho. Vai sobrar uns 20 a 25 minutos para passar a limpo e fazer uma releitura”, sugere Magali.

O professor Neto Fontenele sugere que o candidato deva acompanhar em jornais impressos, telejornais, rádios, revistas e sites as notícias e ficar atento ao que acontece no Brasil e no mundo. “Na grande maioria das vezes, as bancas avaliadoras optam por temas relevantes que estão em alta na sociedade ou usam referências atuais para tratar de temáticas mais gerais. Quanto mais amplas e variadas forem suas fontes, mais bem preparado você estará”, salienta.

Outro detalhe lembrado pela professora é a questão do lanche. Magali sugere que os candidatos levem dois lanches no dia da prova. O primeiro lanche pode ser feito na primeira metade da prova e o outro no final da avaliação, de preferência já com o gabarito preenchido e a redação passada a limpo. “É a hora que você vai olhar para a sua prova de redação e reler com calma depois que lanchou com a sensação do dever cumprido. Já fez a prova do primeiro dia com aquela sensação de meta realizada”, diz Magali.

A reta final da prova é o momento em que o candidato vai olhar para os detalhes de vírgula ou acentuação que tenha esquecido.

Por fim, Magali aconselha que os alunos busquem desacelerar nesse momento próximo da prova, como forma de inteligência emocional, principalmente devido ao período pandêmico de quase dois anos, com aulas on-line, com esgotamento psicológico, físico e mental. “Recomendo aos alunos que desacelerem, que busquem mecanismos religiosos, terapêutico, de realmente relaxamento, de meditações, que possam relaxar para a maratona que é a prova do Enem”, afirma.

Além disso, salienta que os alunos evitem semanas intensas de revisão, ou seja, basta revisar e reler as anotações. “A gente não trabalha com adivinhação, a gente trabalha com preparação”, conclui.

