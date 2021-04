UFC mantém atividades e atendimento remoto até o dia 3 de maio

Portaria publicada pela Universidade Federal do Ceará (UFC) nesta terça-feira (27) prorroga até o próximo dia 3 de maio a suspensão de atividades acadêmicas presenciais. O atendimento remoto ao público também será fica mantido, exceto em casos excepcionais. Restrições permanecem por segurança contra a Covid-19.

Quanto às aulas de graduação e pós que necessitem de presença, a atividade deverá comunicada e seguir recomendações de segurança sanitária.

A portaria da instituição segue ainda decreto estadual do Governo do Ceará. O documento ainda não estendeu a autorização de aulas presenciais para universidades, ficando apenas permitida até o 9º ano do Ensino Fundamental em escolas.

Ficam paralisados ainda até o período citado "estágios supervisionados obrigatórios (com exceção da área de saúde), atividades presenciais de bibliotecas, visitas aos museus e equipamentos artístico-científico-culturais, colações de grau e eventos presenciais acadêmicos, científicos, culturais e esportivos".

Atividades

Bolsistas de graduação remunerados também permanecerão em atividades remotas, segundo divulgado pela UFC nesta terça. Em funcionamento ficam somente as atividades consideradas essenciais à manutenção da instituição.

>>> Leia portaria na íntegra

Serviços de segurança e limpeza, Tecnologia e Informação, Comunicação e Marketing, além do setor do Sisu e setores financeiros e de protocolos urgentes também permanecem.

"A portaria determina ainda que continuarão em funcionamento nesse período, por se tratar de atividades essenciais, o gabinete do reitor e vice; gabinete de pró-reitorias e suas coordenadorias; superintendências e secretarias; diretorias de unidades acadêmicas e suas subunidades", diz a universidade.

Área da saúde

A área da saúde tem funcionamento mantido. A Portaria nº 97 adia as férias de profissionais dessa área. Permanecerão funcionando atividades por servidores Hospital Universitário, Maternidade-Escola, clínicas odontológicas, serviços de fisioterapia e Farmácia-Escola.

A orientação segue regulamentação do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia.