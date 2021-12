Uece começa a aplicar a segunda fase do vestibular 2022.1 neste domingo (5)

A segunda fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) ocorre neste domingo (5) e nesta segunda-feira (6), das 9 horas às 13h. Serão aplicadas quatro provas, sendo três específicas, de acordo com o curso escolhido pelo candidato, e uma de redação.

O recomendado é chegar com uma hora de antecedência ao local de prova, ou seja, 8h. Em Fortaleza, o exame será aplicado no campus Itaperi, na Avenida Dr. Silas Munguba, e no Centro de Humanidades, na Avenida Luciano Carneiro.

Já no interior do Estado, os candidatos serão distribuídos nas cidades de Itapipoca, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu, Quixadá e Tauá.

Depois de divulgado o resultado da primeira fase, caiu de 20,9 mil para 5,6 mil o número de concorrentes que disputam as 2,4 mil vagas ofertadas em cursos de graduação pela universidade no primeiro semestre de 2022. As vagas são para cursos na Capital e no Interior.

O resultado final está previsto para ser divulgado no próximo dia 27 de dezembro.

Orientações para a prova

É obrigatório usar máscara facial contra a Covid-19 para acessar os locais de prova do vestibular. A organização também recomenda que cada candidato leve álcool em gel, apesar de disponibilizar a substância para higiene em todos os ambientes.

Germana Paixão, integrante da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), também orienta que os vestibulandos não usem relógio ou celular. “É melhor não trazê-los pois, se tocar e vibrar, poderá eliminar o candidato”, avisa.

Os endereços e as salas exatas de prova podem ser acessados pelos candidatos no site do vestibular.

Serviço

Segunda fase do vestibular 2022.1 da Uece

Quando: 5 e 6 de dezembro

Horário: 9h às 13h (recomendado chegar 1h antes)

Provas: 3 específicas + 1 redação

Obrigatório uso de máscara contra a Covid-19

