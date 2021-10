Tecnologia: inscrições para cursos gratuitos do Google terminam nessa sexta (22/10)

Com o objetivo de aumentar a qualificação profissional das pessoas, a multinacional de serviços on-line Google, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, vai oferecer gratuitamente capacitações na área de tecnologia. Estão sendo ofertadas 6,5 mil vagas, e as inscrições devem ser feitas até 22 de outubro, no site do programa Google Journey Minha Chance.

O curso aborda temas como computação em nuvem, inteligência artificial e infraestrutura e segurança de redes. As aulas estão previstas para ocorrer entre 8 de novembro e 19 de dezembro deste ano, com especialistas do mercado de trabalho e professores do Centro Paula Souza, que coordena o sistema estadual de ensino técnico.

As formações serão remotas com aulas ao vivo mediadas pela plataforma TEAMS e material didático na plataforma Google.

Inscrições

Para se inscrever é preciso ter, no mínimo, 14 anos de idade; ser brasileiro(a) ou estrangeiro(a) nos termos da Emenda Constitucional, n.º 19/98; ter, no mínimo, ensino médio incompleto, e conhecimentos básicos em Tecnologias de TI e Inglês. Complementam os requisitos ter acesso à internet e aceitar os termos do Google disponíveis no momento da inscrição.

Após a inscrição, os candidatos às formações passarão por um teste que selecionará os inscritos aptos para participar do curso Google Cloud Computing Foundations, que tem carga horária de 44 horas.

O programa

Google Journey Minha Chance é um programa que oferece cursos para quem tem interesse em adquirir experiências em computação em nuvem, infraestrutura, redes, segurança, machine learning e inteligência artificial.

Os cursos são de iniciativa do Google, empresa multinacional de serviços on-line e software dos Estados Unidos, também a principal subsidiária da Alphabet, empresa que hospeda e desenvolve serviços e produtos baseados na internet.

Quero receber conteúdos exclusivos do EducaLab