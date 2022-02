Revalida: locais de prova da primeira etapa do exame estão disponíveis

Os locais de prova do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022.1 estão disponíveis para consulta. Os inscritos devem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, no Sistema Revalida, para conferir onde realizarão a prova que será aplicada no dia 6 de março.

Além do local de prova, o cartão informa o número de inscrição, a data, os horários do exame e se o participante deve contar com atendimento especializado. Apesar de não ser obrigatório, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda levar o cartão no dia da prova.

O Revalida será aplicado em oito capitais brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). A aplicação seguirá o horário de Brasília.

Sobre o Revalida

O Revalida é um exame aplicado pelo Inep desde 2011 e tem caráter obrigatório para estrangeiros e brasileiros que obtiveram diploma de Medicina em instituições estrangeiras. As referências do exame são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência e emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional. Para exercer a profissão no Brasil, é preciso obter a aprovação nas duas etapas do exame.

