Resultados da isenção da taxa de inscrição do Enem 2021 são divulgados nesta quarta-feira (9)

O resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 será divulgado nesta quarta-feira (9) no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato que não for aprovado no benefício deverá pagar R$ 85 para fazer a prova.

A isenção do valor é voltada aos estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Médio (EM) em rede pública neste ano, além dos que cursaram todo o EM na rede pública ou como bolsistas integrais em unidades privadas. Pessoas em situação de vulnerabilidade econômica inscritas no CadÚnico também são contempladas.

Segundo o cronograma do Inep, o candidato poderá entrar com recurso entre 14 a 18 de junho, caso não concorde com o resultado do pedido de isenção. A resposta sairá no dia 25 de junho.

Inscrições e data da prova

Em publicação no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 2 de junho, o Ministério da Educação indicou que as inscrições para o exame acontecerão entre os dias 30 de junho a 14 de julho.

As provas ocorrerão nos dias 21 e 28 de novembro com duração de 5 horas e 30 minutos no primeiro dia, e 5 horas no último dia. Nos dois domingos, os portões deverão ser abertos às 12h e fechados às 13h para que a aplicação do exame inicie meia hora depois.

VEJA O CRONOGRAMA COMPLETO DO ENEM 2021

Divulgação da taxa de isenção: 9/06

Inscrições: 30/6 a 14/7

Pagamento da inscrição: até 19/7

Pedido de atendimento especializado: 30/6 a 14/7

Pedido de tratamento pelo nome social: 19 a 23/7

Provas: 21 e 28/11