Projeto oferece aulas online gratuitas de ciências e matemática para alunas de escolas públicas

Incentivar a presença de mulheres nas áreas de ciências e matemática. Esse é o principal objetivo do curso “MC² - Meninas na Ciência”, que oferece aulas online gratuitas a alunas de escolas públicas do Brasil. As inscrições, também sem custo, estão abertas até este sábado (26).

Ao todo, são ofertadas 200 vagas, sendo 100 para meninas dos 6º e 7º anos e 100 para as que cursam 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. As estudantes devem comprovar matrícula em uma escola pública.

>> Edital para inscrição

As aulas do MC² iniciam no dia 7 de agosto e seguem até 31 de outubro deste ano, ocorrendo de forma totalmente remota nas manhãs de sábados e domingos. Ao término do curso, as estudantes recebem certificado, se cumprida frequência de 80%.

Meninas na ciência

Na primeira edição do projeto, em 2020, as alunas tiveram 4 horas semanais de aula, durante quatro meses, estudando matérias de ciências e matemática voltadas ao nível fundamental. Alunas e professores voluntários de mais de 20 estados brasileiros participaram.

O projeto foi criado por duas estudantes do ensino médio, ambas com 17 anos de idade, e teve início na primeira onda da pandemia de Covid-19, quando “milhares de estudantes apresentavam dificuldade de acompanhar o aprendizado a distância”.

Serviço

Curso MC² - Meninas na Ciência

Aulas online gratuitas de ciências e matemática

Inscrições até 23/06/2021

Site: https://meninasnaciencia.ml

Mais informações: @cursomc2

