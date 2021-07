Projeto Colmeia seleciona estudantes indígenas para cursinho pré-vestibular

O Projeto Colmeia Indígena está com inscrições abertas para as 500 vagas no cursinho pré-vestibular gratuito destinado a estudantes indígenas. O objetivo é preparar esses estudantes para entrada em cursos superiores por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou outros vestibulares, em especial o da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), que realiza o projeto em parceria com a prefeitura de Limeira (SP).

Podem participar os estudantes indígenas que já terminaram o ensino médio ou estão no último ano dessa etapa de formação e vão prestar o Enem 2021. Os interessados têm até 8 de agosto para preencher o formulário eletrônico de inscrição.

Após a inscrição, será solicitado o envio das cópias de alguns documentos como: RG, local onde mora e número para contato, além de um termo de auto declaração que deverá ser assinado pelos estudantes. Para participar também é necessário ter acesso à internet para acompanhar as aulas que serão ministradas cinco dias na semana, com duração de 3h.

O projeto vai formar duas turmas, cada uma com 250 alunos, sendo uma no período da tarde (das 14h às 17h) e outra à noite (das 19h às 22h). As aulas estão previstas para iniciar no dia 10 de agosto, com encerramento em 17 de dezembro. Mais informações podem ser encontradas na página do Facebook do cursinho.

O Projeto Colmeia é um cursinho pré-vestibular que existe desde 2010 e já ofereceu formação on-line e gratuita a cerca de 350 estudantes. Em 2021, é a primeira vez que o curso será focado em estudantes indígenas.

