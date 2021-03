Profissionalização dá sobrevida ao mercado gastronômico na pandemia

No auge da pandemia de Covid-19, ainda em 2020, previsões davam conta de grandes prejuízos no setor de Gastronomia. Com a impossibilidade de terem seus clientes nos espaços físicos dos estabelecimentos, muitas portas tiveram que ser fechadas. Uma saída foi a reinvenção, seja por meio do fortalecimento do delivery ou na transformação dos espaços para o chamado takeout ou take away – em português “para levar”, quando os clientes buscam os alimentos, podendo consumir no lugar que quiserem.

“Apaixonada por realizar sonhos e surpreender os sentidos através de sabores”, assim descreve o seu negócio, Socorro Faleh, de Guajará-Mirim (RO), uma das tantas empresárias Brasil a fora que deu a volta por cima, mesmo diante das notícias negativas por conta da pandemia. Investiu no sistema delivery, além de oferecer produtos diferentes do “convencional” em sua região.

“Eu tive toda uma preparação. Então, mesmo que eu tivesse tentado sozinha mudar o meu negócio, sem essa visão que eu tive através do curso, eu não conseguiria. Hoje eu tenho uma visão bem diferente. Antes eu via que fazer o básico que a maioria aprova era o suficiente. Hoje não, eu quero me aperfeiçoar ainda mais. Acho que essa preparação por meio da profissionalização é fundamental”, explica Socorro.

O curso que mudou a perspectiva de Socorro e a auxiliou a “fazer nome” em sua cidade foi o de Cozinheiro Profissional, do Instituto Gourmet, escola de gastronomia que contabiliza mais de 70 franquias espalhadas pelo Brasil.

“Lá temos aulas não só da parte gastronômica, mas também de empreendedorismo. A professora sempre alerta ‘olha gente, vocês têm que encontrar algo diferente dentro do nicho de vocês’. Então, eu trouxe isso para a minha vida aqui no meu buffet. Comecei só eu e minha irmã. Hoje eu tenho três funcionários. Enquanto tem muita gente nessa crise, não posso reclamar. Fico triste com todo o cenário da pandemia, mas eu não tive dificuldades no meu negócio durante esse período”, comemora Simone.

Confira um pouco mais da história da Socorro Faleh clicando aqui. Ex-professora de português, começou a cozinhar para festas e eventos por incentivo de amigos. Hoje, seu buffet é destaque em Guajará-Mirim e sua determinação foi destaque na campanha "Meu Aluno Gourmet faz Acontecer", idealizada pelo Instituto Gourmet.

Empreendedorismo e profissionalização como temperos do sucesso

Para Robson Fejoli, cofundador do Instituto Gourmet, o mercado gastronômico até aqueceu para os pequenos empreendedores, como a Socorro, durante a pandemia. “As pessoas, sem poder sair de casa, tinham que fazer encomendas. Os grandes restaurantes sofreram mais, mas os pequenos, esses que entregam marmita, tiveram um mercado ainda mais aquecido com a entrega de delivery”, explica.

Esse cenário foi mais positivo, destaca Fejoli, para aqueles que buscaram orientações e profissionalização. “É fazer uma receita profissionalmente para além dos segredos da Gastronomia. No Instituto, nós ensinamos os alunos a deixarem de ser amadores para se profissionalizarem. Isso para eles aprenderem a ser pequenos empreendedores”.

Na instituição, as disciplinas da área gastronômica são integradas às de visão comercial e empreendedorismo. O conteúdo inclui módulos dedicados a precificar, calcular e divulgar as iguarias que preparam com tanto esmero. “Nós também ensinamos que um dos principais canais de divulgação do trabalho deles são as mídias sociais. Então, eles aproveitaram mais esse momento em que as pessoas estão mais presentes no digital por conta da pandemia e conseguiram divulgar muito bem os seus serviços”, acrescenta o cofundador.

Parceria com Educa Mais Brasil disponibiliza bolsas de estudo

Para alcançar o maior número de pessoas que estejam buscando por profissionalização, o Instituto Gourmet fechou parceria com o Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo educacional. As bolsas variam de acordo com a disponibilidade de cada franqueado, mas os descontos podem chegar a 70% do valor das mensalidades.

Fejoli, inclusive, ressalta para os franqueados a importância de unir forças com o Educa para alcançar o maior número de alunos. “O Educa é um marketplace forte no mercado de educação. Então, nossos franqueados ganham divulgação para um aluno que não teriam e que talvez nem soubesse o que é oferecido pelo Instituto”, ressalta.

Para saber um pouco mais sobre as bolsas disponíveis em sua região, basta acessar o site do Educa Mais Brasil clicando aqui. A inscrição é gratuita e ocorre durante todo o ano.