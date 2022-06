Plataforma libera conteúdos gratuitos para participantes do Encceja 2022

Quem for participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022 pode contar com inúmeros conteúdos gratuitos para estudar pela internet, como os disponibilizados pelo curso pré-vestibular Estratégia. O material oferecido pode ser acessado até o dia 28 de agosto – dia em que serão aplicadas as provas, tanto para o ensino fundamental, quanto para o médio – e tem o intuito de colaborar para aprovação do candidato.

Para ter acesso aos materiais didáticos é preciso realizar um cadastro, que pode ser feito através do site. Os estudantes que realizarem o cadastro vão poder acessar as videoaulas com os professores da instituição, focadas nas quatro áreas de conhecimento avaliadas no exame, que são: linguagens, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, e ciências da natureza e suas tecnologias.

Além disso, o curso elaborado pela instituição possui aulas exclusivas para o Encceja sobre as seguintes matérias: Gramática e Interpretação de texto, Redação, Literatura, Matemática, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Biologia, Física, Química, Inglês, Espanhol.

Além dessa opção para os estudantes que desejam se preparar para a prova, no site do Ministério da Educação (MEC) é possível encontrar materiais de estudos, provas, gabaritos e resultados das últimas edições. Também há diversos conteúdos disponibilizados gratuitamente na internet, como no site do Educa Mais Brasil, que tem diversas abas com materiais e conteúdos gratuitos que pode ajudar os inscritos na hora de se preparar para o exame.

Sobre o Encceja 2022

As provas do Encceja têm o objetivo de aferir as competências, habilidades e saberes de jovens e adultos para medir se estão aptos ou não para obter os diplomas para a educação básica. Na edição deste ano, não haverá necessidade de justificativa de ausência para quem se inscreveu e faltou ao Encceja 2020. Também não será necessário o pagamento da taxa de ressarcimento para os ausentes no ano passado que vão fazer as provas novamente.

De acordo com o Inep, a medida foi tomada tendo em vista o contexto da pandemia de covid-19 que envolveu a realização da última edição. Apesar disso, se quiser fazer nova inscrição na próxima edição do exame, o participante que não comparecer à aplicação de todas as áreas do conhecimento em que se inscrever para o Encceja 2022 deverá justificar a ausência.

