Candidatos que perderem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 por problemas de saúde ou logísticos (ver casos abaixo) poderão solicitar a reaplicação da prova a partir da próxima segunda-feira (29), na Página do Participante. O prazo segue até 3 de dezembro próximo.

A reaplicação ocorrerá nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. A medida vale tanto para quem passou pelas situações enquadradas no último domingo (21) — primeiro dia de Enem — quanto para o próximo dia 28, quando ocorrerá a segunda fase.

A oportunidade para fazer a prova ocorrerá na data da aplicação do exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021 e para os participantes isentos da taxa de inscrição em 2020.

Como solicitar a reaplicação do Enem

A reaplicação deverá ser solicitada na Página do Participante, entre 29 de novembro e 3 de dezembro, junto com a documentação que comprove a condição de saúde do inscrito. São necessários os seguintes documentos e condições:

A documentação deve apresentar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição de saúde do inscrito e o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10).

O documento deve estar legível e constar a assinatura e a identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.



Veja também EducaLab Professora da rede pública cearense acerta tema da redação do Enem 2021 EducaLab Vem Enem: psicóloga dá dicas para cuidados com a ansiedade antes da prova



Quais motivos de saúde dão direito à aplicação

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), tem direito a reaplicação o participante que apresentar sintoma de Covid-19 na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia do exame.

Além disso, aqueles que estão alguma das outras doenças infectocontagiosas listadas nos editais do Enem impresso e Digital. São elas:

Tuberculose;

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus influenza;

Doença meningocócica e outras meningites,;

Varíola;

Influenza humana A e B;

Poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.



O Inep analisará a documentação comprobatória das condições dos participantes. Quem tiver a documentação aprovada, terá a participação garantida na reaplicação.

Quais problemas logísticos estão previstos

Os candidatos que perderam a prova por questões logísticas também têm direito a solicitar a reaplicação. Veja quais caso:

Falta de energia elétrica;

Infiltrações por conta de chuvas;

Falhas no computador — no caso do Enem digital, entre outros que prejudiquem a realização das provas.



Candidatos não devem esquecer exigência de máscara

O Enem ocorre em um momento em que a vacinação avança no Brasil e há redução nos casos e no número de mortes por Covid-19. Mesmo assim, segundo especialistas a orientação é manter as medidas de segurança, ainda mais em um exame de grandes proporções como o Enem.

O exame prevê o distanciamento entre as carteiras e a disponibilização de álcool em gel.

O uso de máscara de proteção, cobrindo totalmente nariz e boca, é obrigatório durante todo o período em que o participante permanecer no local de aplicação da prova, sendo permitido retirá-la apenas no momento da identificação, antes de acessar a sala de prova, para beber água e para comer. Quem descumprir a regra, poderá ser eliminado.

Enem 2021

O Enem 2021 começou a ser aplicado no dia 21 e segue no dia 28 de novembro, tanto na versão impressa quanto na versão digital. No primeiro dia do Enem, os candidatos fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Ao todo, dos 3,1 milhões de inscritos, 74% compareceram ao exame.

No segundo dia, participantes farão as provas de matemática e ciências da natureza. Por conta da pandemia, o exame adotou uma série de medidas de segurança.

O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Quero receber conteúdos exclusivos do EducaLab