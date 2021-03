‘Novos Caminhos’ abre inscrições para cursos profissionalizantes em Ciências Agrárias

O Programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC), abriu mais 3.300 vagas em qualificações profissionais na área de Ciências Agrárias. As vagas são divididas em sete cursos distintos, todos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Os interessados em participar do processo de seleção devem escolher um único curso e acessar a página de inscrição para o preenchimento do formulário disponível, até o dia 21 de março de 2021. As formações são ofertadas pela Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Estão aptas a participar do processo seletivo pessoas com 16 anos ou mais, sem matrículas ativas em outros cursos oferecidos pelo Novos Caminhos, além de possuírem a escolaridade mínima requisitada para formação.

Vagas disponíveis

Ao todo estão sendo oferecidas 600 vagas para os cursos de Aquicultor Produção Comercial de Peixes – Piscicultura; 600 vagas para Aquicultor Produção Comercial de Peixes Ornamentais; 400 vagas para Operador de Beneficiamento de Pescado; 500 vagas para Agente de Gestão de Resíduos Sólidos; 400 vagas para Horticultor Orgânico; 400 vagas para Auxiliar de Operação de Estação de Tratamento de Águas e 400 vagas para Produtor de Derivados do Leite.

As cargas horárias das qualificações profissionais variam entre 160 e 240 horas. O edital com todas as informações dos cursos e do processo seletivo pode ser acessado clicando aqui.