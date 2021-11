Na véspera do Enem, revisão e descanso devem ser balanceados

Marcado para o próximo domingo (28), o último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) encerra o ciclo de estudos de milhões de estudantes brasileiros. Na ocasião, serão resolvidas as provas de Matemática e Ciências da Natureza, que contempla as disciplinas de química, física e biologia.



Com poucos dias até a prova, é importante que os candidatos estejam preparados para resolver as questões e também tranquilos emocionalmente para evitar equívocos. De acordo com Débora Cavalcante, estudante de Psicologia da Universidade de Fortaleza (Unifor) e que prestou o Enem 2020, o foco dos dias que antecederam ao Exame foi no estudo de provas dos anos anteriores, incluindo as de segunda aplicação e as de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL).

Em relação ao desafio das avaliações do segundo dia de Enem, Débora explica que, para ela, a prova de matemática é a mais fácil de conseguir uma boa pontuação, graças a Teoria de Resposta ao Item (TRI), o método de avaliação do Exame. A TRI é um sistema que avalia os estudantes de forma mais precisa em relação ao conhecimento de cada um, beneficiando quem a proficiência demandada, em comparação a quem acertou questões por chutes.

“Me surpreendi com o TRI muitas vezes porque, por exemplo, eu podia acertar 25 questões em matemática e 35 em natureza, mas minha nota em matemática era maior. Dessa forma, eu tinha sempre a estratégia de começar primeiro pela prova de matemática, porque ainda estava com a cabeça mais tranquila”, comenta Débora.

Ao todo, serão 90 questões na avaliação de domingo, sendo 45 para cada prova. Mesmo sem a prova de Redação, realizada no dia 21, os estudantes devem saber lidar com o tempo de resolução de cada pergunta. Débora sugere aproveitar bem o tempo total para resolução da prova. “A leitura ativa, como chamam, ajudava a ganhar tempo e a compreender melhor a questão. Mas, caso não entendesse ainda, eu lia quantas vezes necessário. Sempre deu certo, pois em algumas perguntas eu demorava pouquíssimo tempo, então esse tempo que sobrou fica pra outra pergunta mais complexa.”

Importância do descanso



Sobre os últimos momentos antes da prova, Débora sugere que os estudantes reforcem o estudo de fórmulas básicas de matemática, química e física, mas também relaxem, pois o nervosismo no último momento pode atrapalhar. “Respirem fundo quantas vezes for preciso pra controlar um pouquinho mais a ansiedade. Se ela se intensificar, vão ao banheiro, lavem o rosto, bebam água, comam alguma coisa que vocês gostem. Acho que o principal empecilho da prova é a ansiedade.”

Já para Suzana Maciel, estudante de Direito da Unifor, o foco no descanso também foi uma das prioridades na véspera do último dia de avaliação. “Busquei manter minha mente tranquila, para não chegar na prova com os nervos à flor da pele. Eu não ficava até tarde da noite estudando, priorizava dormir cedo e dormir bem. Lia meus livros favoritos, escutava música e sempre conversava com meus pais e amigos, para sentir que estava sendo apoiada nessa etapa tão importante.”

Use a nota do Enem



