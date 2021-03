MPC e Solar Coca-Cola ofertam curso gratuito a jovens em busca de emprego

O Projeto Coletivo Online, do Movimento Pró-Criança (MPC) em parceria com a Solar Coca-Cola, está com inscrições abertas para 1.440 vagas destinadas a jovens com idades entre 16 anos e 25 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. A iniciativa tem como objetivo ofertar curso gratuito e a distância com foco na empregabilidade. Inscrições podem ser feitas até o dia 16 de abril, no site do projeto.

Entre os conteúdos oferecidos estão: Marketing e Vendas, Comunicação e Tecnologia e Produção de Eventos, além de construção de currículo, empoderamento e noções de finanças. Todos os conteúdos são adaptados para ser consumido através do WhatsApp.

Quem concluir o curso recebe certificado, além de poder ser encaminhado para processos seletivos em empresas nos setores de indústria, comércio e serviços.

As aulas serão iniciadas no dia 29 de março. Assim que as inscrições forem sendo recebidas pelo coletivo, educadores entrarão em contato com os candidatos para dar maiores informações, como o início das aulas de cada grupo de inscritos.

Caso tenham alguma dúvida, os interessados podem entrar em contato com o projeto diretamente pelo WhatsApp (81) 98431.1529.

Sobre o Coletivo Online

Iniciativa do Movimento Pró-Criança com a Solar Coca-Cola, o Coletivo Online foi lançado em outubro de 2020, com foco em capacitar jovens para o mercado de trabalho, mesmo em meio à pandemia de Covid-19. Na primeira experiência, 70 jovens foram empregados, apenas na Unidade Coelhos, no Recife. Desse número, 61 deles conquistaram o primeiro emprego e outros nove foram realocados ao mercado de trabalho.

Já o Movimento Pró-Criança é uma entidade sem fins lucrativos, ligada à Igreja Católica, criada em 1993, pelo então arcebispo de Olinda e Recife, D. José Cardoso Sobrinho. Entre as atividades realizadas pelo Movimento, estão atividades artísticas e esportivas, além de inclusão digital.