Inscrições para o vestibular 2022.1 da Uece terminam nesta sexta-feira (15); veja como participar

As inscrições para o vestibular 2022.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) terminam nesta sexta-feira (15). Elas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da instituição.

Estão sendo ofertadas 2.410 vagas, das quais 1.216 são para Fortaleza e 1.194 vagas para o interior do Estado, nas cidades de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús, Tauá.

As inscrições para o vestibular destinam-se a selecionar candidatos para os cursos de graduação do primeiro semestre letivo de 2022.

Datas de aplicação das provas

Primeira fase: 15 de novembro (segunda-feira, feriado nacional).

Segunda fase: 5 (domingo) e 6 dezembro (segunda-feira).

A ficha eletrônica de inscrição e o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) poderão ser gerados até às 23h59min do dia 15 de outubro. O DAE vence em 16 de outubro, quando o candidato deve realizar o pagamento.

Taxa de inscrição

O valor da taxa de inscrição é de R$ 140 (valor para pagamento integral). Ele poderá ser pago na rede bancária ou nos locais por ela credenciados.

Na ficha eletrônica de inscrição, o candidato indicará o curso e a língua estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol) que escolheu.

Programação

As provas da 1ª fase serão aplicadas no dia 15 de novembro, feriado nacional (segunda-feira), com uma prova de Conhecimentos Gerais de múltipla escolha, composta pelas três áreas de conhecimentos:

Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia.

Ciências da Natureza e Matemática: Biologia, Física, Matemática e Química.

Linguagens e Códigos: Educação Física, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês) e Língua Portuguesa.

A 2ª fase acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro (domingo e segunda-feira), com a realização de quatro provas: uma de redação e três específicas, de acordo com o curso de opção do candidato.

Protocolos sanitários

A Comissão Executiva do Vestibular (CEV) informou que os protocolos de segurança sanitária em vigência serão cumpridos.

De acordo com a instituição, os candidatos só terão acesso permitido ao local de realização das provas mediante o uso de máscaras de proteção individual e portando uma máscara reserva acondicionada em embalagem transparente.

O candidato deverá, obrigatoriamente, permanecer de máscara durante todo o período de realização das provas, devendo a mesma cobrir adequadamente o nariz e a boca do participante, retirando apenas para identificação em sala e ingestão de água, sucos e similares.

