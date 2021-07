Inscrições para o Fies 2021.2 encerram hoje (30)

Termina hoje (30) o período de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os interessados em conseguir uma das vagas oferecidas para o segundo semestre deste ano devem acessar o site do programa e realizar a inscrição.

Pode participar quem fez qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010. Para conseguir o financiamento, o candidato precisa ter obtido média das notas nas cinco provas do Enem igual ou superior a 450 pontos, nota superior a zero na redação e não ter feito o Enem na condição de treineiro.

O resultado dos candidatos pré-selecionados em chamada única será divulgado no dia 3 de agosto, e o prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados será de 4 a 6 de agosto. Os cursos disponíveis pelo Fies estão listados no site do programa, assim como o número de vagas disponíveis para cada estado.

Os candidatos não pré-selecionados na chamada única do Fies podem disputar uma das vagas da lista de espera. Esses participantes serão inseridos automaticamente na lista, cujo prazo de convocação será de 4 a 31 de agosto.

O programa tem por objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores particulares, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC) e ofertados por instituições aderentes ao programa.

Diferentemente de anos anteriores, em 2021.2 o Fies tem uma oferta maior de vagas do que a edição do 1º semestre, que geralmente é a que tem um volume maior de vagas e instituições participantes. Para essa edição, foram disponibilizadas 69 mil vagas em cursos superiores nas instituições de ensino particulares do país. Sendo assim, os candidatos terão mais oportunidades de conquistar o crédito estudantil.

Como se inscrever no Fies

As inscrições para o Fies são on-line. Veja, abaixo, as instruções do Ministério da Educação:

Acesse o sistema de inscrição do Fies;

Clique em 'Minha Inscrição'.

Clique em 'Fazer Cadastro'. O estudante será direcionado para a página do GOV.BR, onde deverá preencher todas as informações solicitadas;

Após concluir o cadastro, será direcionado novamente para a página do Fies;

De volta à página do Fies, deverá clicar em 'Entrar com GOV.BR', e informar o CPF e a senha cadastrada. Feito isso, já estará no sistema de inscrição do Fies. Agora basta preencher as informações solicitadas.

