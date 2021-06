Inscrições para o Enem 2021 começam nesta quarta-feira (30); saiba detalhes

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 começam nesta quarta (30) e terminam no dia às 23h59 de 14 de julho. A prova está marcada para os dias 21 e 28 de novembro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser pago até o dia 19 de julho. No momento da inscrição, que deve ser feita pela Página do Participante, o candidato deve escolher se quer fazer a prova impressa ou digital.

Nesta edição, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou mais de 101 mil inscrições para a modalidade digital do certame, que é exclusiva para quem já concluiu o Ensino Médio, ou está concluindo neste ano.

A novidade desta edição é que as provas impressa e digital serão feitas na mesma data, nos dias 21 e 28 de novembro. No Enem 2020, a aplicação ocorreu em fins de semana diferentes.

Como acontecerão na mesma data, as provas dos dois formatos terão as mesmas questões e proposta de redação.

Essa é a segunda edição do Enem a ser realizada durante a pandemia de Covid-19. Apesar dos problemas na última aplicação, o edital não trouxe nenhuma alteração nas regras para dar mais segurança aos candidatos.

Maior abstenção da história

O Enem 2020 realizado em janeiro deste ano teve a maior abstenção da história. Mais da metade dos cerca de 5,7 milhões de inscritos (55,3%) não compareceu ao exame.

Candidatos faltaram por estarem doentes ou com suspeita de infecção, desistiram do exame por não se sentirem preparados, já que as aulas presenciais foram suspensas e eles tiveram dificuldade de acompanhar as atividades remotas, e houve ainda o caso de estudantes barrados de fazer a prova por encontrarem salas superlotadas, e muitos estudantes

Mudança no edital

A única mudança no edital relacionada à pandemia se refere ao uso obrigatório de máscara pelos participantes e aplicadores.

Não há informação sobre o número de participantes por sala ou a possibilidade de adiamento em locais onde os casos de infecção possam estar em alta.

Cronograma

Inscrições: 30/6 até 14/7

Pagamento da inscrição: até 19/7

Pedido de atendimento especializado: 30/6 até 14/7

Pedido de tratamento pelo nome social: 19/7 até 23/7

Provas: 21/11 e 28/11 Disciplinas e horários Assim como nos anos anteriores, o Enem será aplicado em dois domingos. - 21 de novembro Serão aplicadas: 45 questões de linguagens;

45 questões de Ciências Humanas;

Redação. - 28 de novembro Serão aplicadas: 45 questões de Matemática;

45 questões de Ciências da Natureza. Observação: no último dia, a prova tem meia hora a menos. - Horários de aplicação (seguindo o fuso de Brasília): Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Fim das provas no 1º dia: 19h

Fim das provas no 2º dia: 18h30

