Inscrições para o Academia Enem 2021 terminam nesta quinta-feira (8); saiba como participar

As inscrições para o Academia Enem 2021, curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) da Prefeitura de Fortaleza, terminam nesta quinta-feira (8). O projeto oferta 12 mil vagas na edição 2021 para estudantes que estão cursando ou que já concluíram o Ensino Médio.

O curso é totalmente gratuito, e os interessados em participar devem realizar a inscrição no portal do Academia Enem. A prioridade é para os alunos da rede pública.

As aulas iniciam neste sábado (10) e serão disponibilizadas às terças, quintas e aos sábados no Canal da JuvTv, canal da Juventude de Fortaleza no YouTube.

Os alunos inscritos terão acesso às aulas online e receberão material didático para auxiliar nos estudos. Também é possível acompanhar o site do Academia Enem para acessar dicas, notícias, aulas, simulados e novidades sobre o Enem.

Sobre o projeto

O Academia Enem é voltado para orientar e preparar os jovens estudantes, especialmente os da rede pública, para ingressar na educação superior por meio do Enem, do Programa Universidade para Todos (ProUni) ou demais vestibulares.

Com o objetivo de tornar menos desiguais as oportunidades de ocupar uma vaga nas universidades, o projeto tem como princípio norteador a democratização da educação como agente de mudança.

Ao mesmo tempo em que visa contribuir para a ascensão dos jovens ao Ensino Superior, ela os prepara para o ingresso no mercado de trabalho.

Os jovens, por sua vez, serão inseridos em processo de aprendizagem autônoma e contínua, visando sua maioridade intelectual e progresso social, levando-os a competirem em igualdade de condições.

Serviço

Inscrições para o Academia Enem 2021: até quinta-feira (8), no site do projeto

Aulas: canal da JuvTv