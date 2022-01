Fundação Getúlio Vargas oferece cursos gratuitos na área de tecnologia

A área da tecnologia está em uma crescente considerável desde o começo da pandemia. Os cursos gratuitos ligados à área estão cada vez mais ganhando adeptos e as instituições seguem oferecendo as oportunidades para todos, de todas as idades.

A Fundação Getúlio Vargas, uma das mais antigas instituições de ensino do país, por exemplo, está disponibilizando especializações gratuitas e de curta duração. Nessa oferta, alguns dos cursos são voltados à tecnologia e à ciência de dados.

Os interessados em participar podem se inscrever através do site da instituição. Ao obter a nota igual ou superior a sete, é possível ter uma declaração que comprova a participação no curso. Além disso, por ser flexível e autoinstrucional (quando não se tem um orientador ou professor), os cursos podem ser realizados no horário mais adequado para o estudante.

Conheça, abaixo, algumas das opções disponíveis no site da Fundação:

O curso “Instalando, Customizando e Compreendendo as Funções Básicas do R” apresenta a instalação do R e dos seus softwares de apoio. O curso também aborda as suas características que, em relação a programas point-and-click, característicos do sistema operacional Microsoft Windows, possuem peculiaridades. As inscrições podem ser feitas através deste link.

Com 60 horas de duração, “Ciência de Dados” traz exemplos de aplicações reais do processo de extração e geração de conhecimento via ciência de dados, discutindo ainda aspectos éticos ligados a essa nova área do conhecimento.

O curso “Introdução à Organização de Dados para Análise Multivariada” apresenta a importância da organização dos dados nas análises multivariadas e relaciona as práticas utilizadas na organização e na preparação dos dados para a análise, com o objetivo de extrair o máximo de informações sobre os dados disponibilizados e garantir que as análises sejam efetuadas de forma assertiva e produtiva. Os interessados podem se inscrever através do link.

“Introdução a Redes Complexas: Medidas de Centralidade” aborda as redes e como elas estão presentes no nosso cotidiano, em uma diversidade de situações. Além disso, são apresentados os conceitos básicos de redes ou grafos bem como a sua definição e as formas de representá-los, medidas efetuadas nos vértices ou nas arestas, e, por fim, algoritmos clássicos que possibilitam análises básicas sobre grafos. Inscrições através do link.

O curso “Introdução às Técnicas de Análise Fatorial e Conjunta de Dados” apresenta a técnica de análise multivariada, chamada análise fatorial, que permite identificar o comportamento de grupos de variáveis ou de consumidores. O curso aborda também a análise conjunta, uma ferramenta que permite prever a reação de consumidores a determinadas características de produtos e de serviços, o que a torna de grande relevância no âmbito gerencial. Os interessados podem realizar a inscrição através do link.

“Tópicos em Machine Learning” introduz o aluno na área de aprendizagem de máquinas, apresentando métodos de aprendizagem e conceitos pertinentes. No curso, o estudante irá desenvolver uma ampla visão sobre Machine Learning, conhecimento sobre SVM (Support Vector Machines) e a compreensão sobre métodos de aprendizagem não supervisionada. Os participantes podem se inscrever através do site.

Com a atual exigência de interconectividade em tempo integral, a área de Tecnologia da Informação (TI) ganha cada vez mais importância no mundo corporativo. “Fundamentos da Gestão de TI” apresenta e discute o papel da tecnologia nos negócios, proporcionando ampla visão sobre como os processos de TI influenciam nos resultados de uma empresa.

O curso “Impacto da TI nos Negócios” apresenta os conceitos para compreender de que maneira a tecnologia impacta os modelos tradicionais de competitividade preconizados sob a perspectiva da diferenciação, custo e enfoque, estabelecidos por Michael Porter.

O curso “Superexposição na Internet” examina a questão e, por meio de casos hipotéticos e reais, expõe algumas práticas de prevenção e orientações de como agir nas circunstâncias em que a superexposição já ocorreu.

“Dados para o Bem” (Data for Good) explica como contribuir para o uso de informações em prol da sociedade. O curso aborda as possibilidades e ferramentas que visam buscar soluções para problemas do cotidiano.

