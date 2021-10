Fisioterapeuta dá dicas de como cuidar do corpo no home office

Uma rotina de trabalho que era já era adotada em empresas de diferentes setores, mas que após a pandemia ganhou força, é a chamada home office – em tradução livre, escritório em casa. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com as medidas de isolamento social para evitar aglomerações e assim frear o contágio do coronavírus, 11% dos trabalhadores ativos no Brasil exerceram suas atividades profissionais de forma remota.

O conforto de estar em casa é um dos fatores que faz esse regime de trabalho ser atrativo, porém é preciso ter cuidado quando o assunto é a saúde. Mesmo com os benefícios, existem desvantagens. Afinal, adequar a casa a um escritório não é uma tarefa simples. Existem diversos fatores que podem causar sérios danos ao nosso corpo. A cadeira fora do ângulo correto para cada pessoa pode desencadear diversas patologias no joelho, quadril e coluna. Além disso, o computador fora da linha dos olhos pode trazer malefícios à coluna cervical e aos olhos.

Por isso, algumas medidas devem ser tomadas para aliviar a rotina de trabalho em casa e os contratempos ocasionadas por ela. Para isso, um acompanhamento com um fisioterapeuta é essencial e ajuda a garantir um bom desempenho e a manutenção da saúde. “Os benefícios de um acompanhamento fisioterapêutico são diversos e depende do objetivo de cada paciente. Somos os profissionais mais qualificados para prevenir, manter e/ou reestabelecer a função do corpo”, afirma a fisioterapeuta Carine Pimenta, 26.

Manter a postura é um dos maiores desafios para quem trabalha na frente do computador o dia todo. Isso porque chega um momento em que o corpo já não mais se sustenta na mesma postura por um longo período. Por isso, a profissional dá algumas dicas de como evitar futuras disfunções.

“Alongamentos podem ajudar no relaxamento muscular e evitar tensões, além de manter o computador na altura dos olhos para evitar uma flexão ou extensão excessiva da cervical, braços apoiados em 90 graus, uma cadeira confortável preferencialmente com um apoio na lombar, pés apoiados também para manter um angulo de 90 graus de flexão dos joelhos”, alerta.

Assim como nos escritórios, manter a rotina de trabalho em casa pode ser cansativa e estressante em dobro. Por precisar transformar a sua casa em seu ambiente de trabalho, a tendência é se acomodar e se exercitar cada vez menos. Por isso, é extremamente importante adotar medidas para diminuir essa tensão. “Sabemos que é difícil as vezes dá uma pausa no trabalho, mas, se possível fazer pausas a cada 2 horas, realizar alguns alongamentos para liberar essas tensões provocadas até mesmo pelo estresse que o home office causa”, afirma Carine.

Sobre a profissão

O fisioterapeuta tem um papel muito importante na sociedade. Muitos acreditam que esses profissionais lidam apenas com questões musculares ou em reabilitações após algum procedimento cirúrgico. Porém, as áreas de atuação da fisioterapia vão muito além disso. “Existem algumas áreas em que a fisioterapia atua que não são muito conhecidas, por exemplo fisioterapia respiratória, obstetrícia, uroginecologica. Então as pessoas precisam abrir esse olhar mais voltado para essas áreas. Fisioterapia é muito mais que só ortopedia”, destaca a fisioterapeuta.

Uma curiosidade: hoje, 13 de outubro, as profissões de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional completam 52 anos de regulamentação, celebrado devido a publicação, em 1969, do Decreto-Lei nº 938.

Conheça outras especialidades da Fisioterapia

Fisioterapia Preventiva - o objetivo dessa área é de prevenir lesões futuras, sempre pensando em manter a função corporal. O profissional realiza técnicas específicas para cada caso, seja com treino de mobilidade, fortalecimentos e técnicas respiratórias.

Fisioterapia Cardiovascular - Trabalha com intervenções para prevenir os fatores de risco cardiovascular e garantir melhores condições físicas e mentais dos pacientes com doença cardiovascular crônica. Os profissionais atuam também com a recuperação de pacientes após um acidente vascular cerebral.

Fisioterapia Esportiva - Lidando diretamente com atletas de diferentes segmentos, essa atuação é marcada pela prevenção e tratamento de lesões em profissionais do esporte.

Fisioterapia do Trabalho - Os profissionais dessa área tratam diretamente com pacientes que sofrem com as lesões de esforço repetitivo (LER), que são causadas por má postura ou repetição de movimentos feitos em seus ambientes de trabalho.

Fisioterapia em Oncologia - A assistência a pacientes com câncer - ou com sequelas da doença - também é uma das especialidades do fisioterapeuta. O profissional auxilia, inclusive, em pré-operatório, no preparo do paciente para o procedimento e para tentar reduzir as complicações.

Fisioterapia Respiratória - Trata de doenças respiratórias que podem ocasionar disfunções no diafragma, no metabolismo muscular e na oxigenação sanguínea.

Fisioterapia Traumato-Ortopédica - A área mais lembrada quando falamos em fisioterapia. Aqui o profissional auxilia os pacientes que tiveram luxações, fraturas, lesões na coluna ou nas articulações.

Fisioterapia em Saúde da Mulher - Compreende o trabalho com as especificidades do corpo da mulher. Desenvolve a ginástica íntima, que ajuda a diminuir sintomas da menopausa, no tratamento de incontinência urinária, auxilia com a redução de cólicas menstruais e a preparar o corpo para o parto.

Fisioterapia em Terapia Intensiva - É o trabalho feito pelos fisioterapeutas aos pacientes que estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Quero receber conteúdos exclusivos do EducaLab