Entenda como o Tiktok pode te ajudar a estudar para o Enem

Engana-se quem pensa que rede social é pura diversão e perda de tempo. Com o passar dos anos é cada vez mais comum ver os jovens da chamada geração Z usando as redes para fins diversos. Seja para compartilhar fotos, vídeos ou dicas, o que podemos observar é que a internet se tornou também aliada dos estudantes quando o assunto é colocar os estudos em dia.

Um exemplo disso é o TikTok, que foi criado para viralizar vídeos curtos e que hoje pode ser usado para com a finalidade de propagar conhecimento. Muitos professores e produtores de conteúdo usam o poder instantâneo que o aplicativo tem para incentivar os estudos.

Na pandemia, o aplicativo ganhou ainda mais notoriedade sendo um dos mais baixados do mundo. De acordo com relatório divulgado pela empresa We Are Social, que monitora o uso das redes sociais, o TikTok tem mais de 800 milhões de perfis ativos em todo mundo e contabiliza dois bilhões de downloads no total. “Muito mais do que uma plataforma de danças e dublagens, o TikTok é uma plataforma de conexão humana. Os usuários estão ali dispostos também a aprender coisas novas. Se for de forma divertida, melhor ainda”, comenta William Souza, supervisor de Mídias Sociais do Educa Mais Brasil.

Pioneira na oferta de bolsa de estudos, a marca contabiliza 3 milhões de curtidores no Facebook e 700 mil seguidores no Instagram e aprendeu rápido com objetivo de modernizar as mensagens e reciclar a forma de comunicação com seu público. “Para nós, TikTok é inovação. Usamos o que a plataforma tem de melhor – o bom humor – para levar conteúdos e oportunidades para quem precisa de apoio para estudar. Através do TikTok, o Educa está chegando mais próximo das pessoas. O engajamento tem sido maravilhoso”, comemora Amanda Galindo, gerente de Marketing do Educa Mais Brasil.

Pelo fácil manuseio, empresas e pessoas podem usar e compartilhar não somente as trends ou dancinhas, mas conteúdos que podem ajudar outras pessoas em concursos, provas e inclusive no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Alguns professores brasileiros já ultrapassam 1 milhão de seguidores na plataforma. Tem de tudo por lá, desde aulas de Física, de Gramática, curiosidades sobre Ciências até dicas para interpretação de texto e explicações das palavras mais faladas na semana ou no mês. Por ser um ambiente onde a troca de informações é permitida, por conta dos comentários, fica cada vez mais fácil tirar dúvidas.

E se você está na fase de estudar para o Enem e para os vestibulares, esses vídeos podem ser uma ajuda valiosa. Pensando nisso, separamos alguns dos principais perfis da rede social para você aprender e ajudar a reforçar os conteúdos:

1 – Dicas para a redação do Enem

Se você tem dificuldade em organizar as ideias na hora de escrever uma redação, o perfil Redação Online pode te ajudar. Com dicas valiosas e mais de 262 mil seguidores, o perfil dá orientações diretas e fáceis de memorizar e aplicar na hora da avaliação.

2 – Para aprender Matemática

A matemática é uma matéria muito temida pelos estudantes em geral, porém não é um bicho de sete cabeças. O professor Sandro Curió ensina macetes, fórmulas e faz um apanhando de todos os assuntos que podem cair no Enem no seu perfil no aplicativo. Com mais de 1 milhão de seguidores, o conteúdo disponibilizado pode ajudar no desempenho no momento da prova.

3 – Aprenda ciência no TikTok

Quando o assunto é Ciências, o perfil Microscópio & Ciências pode contribuir bastante para seus estudos. Com o auxílio de um microscópio, objetos, alimentos e outros itens são apresentados no perfil que já soma mais de 500 mil seguidores. Lá também estão disponíveis vídeos que apresentam informações técnicas de Química e Biologia do item analisado.

4 – Dicas gerais para o Enem

No TikTok tem também rotina de estudos. Ana Flavia Riberto faz um diário do seu dia a dia de preparação para a prova do Enem. Ela sempre compartilha dicas importantes que aprendeu em alguma aula com os seus professores. Acompanhado por mais de 150 mil pessoas, o perfil da estudante é uma ótima opção de conteúdo para reforçar assuntos específicos e fazer uma breve revisão.

5 – Acompanhe curiosidades históricas

No perfil da Debora Aladim é possível encontrar assuntos históricos variados que vão desde a Roma Antiga até a cultura pop, que pode facilmente cair nos processos seletivos. Com cerca de 1.5 milhões de seguidores, a jovem compartilha conteúdos que unem conhecimento e entretenimento e podem colaborar com o aprendizado.

Estude para o Enem com o Educa Mais Brasil

Além dos perfis no Tiktok, existem plataformas que compartilham conteúdos gratuitos que podem te ajudar na rotina de estudos para o Enem. Uma delas é o Guia Enem, que reúne os principais assuntos cobrados na avaliação de forma resumida. O Guia pode ser usado como material de apoio por estudantes do Ensino Fundamental e Médio – como também o público geral – para pesquisas, revisão de conteúdos e resumos. Outro material do Educa é o Me Explica, uma série de vídeos especialmente produzidos para o YouTube com dicas de professores de diversas matérias. Ficou motivado par estudar? Corre para as redes sociais!

