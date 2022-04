Enem: Inep divulga resultado dos participantes treineiros

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, no último dia 10, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os participantes fizeram o exame para fins de autoavaliação do conhecimento, conhecidos como treineiros.

Essa modalidade é para os estudantes que não concluíram o ensino médio no ano de aplicação da prova ou que não estão cursando e ainda não concluíram a etapa, mas desejam fazer o exame para se autoavaliar. Portanto, o resultado não possibilita ao estudante treineiro o acesso às graduações e aos programas de governo, conforme descrito no edital do exame.

Com o resultado, os estudantes podem conferir onde precisam melhorar, onde precisam aplicar maior conhecimento e entender o exame antes de participar das provas com o intuito de pleitear as bolsas de estudo dos programas de incentivo educacional.

Para acessar os resultados individuais na Página do Participante, é necessário utilizar a senha e o login únicos, cadastrados no portal do Governo Federal (gov.br). Quem não lembra a senha pode recuperá-la na plataforma. Basta informar CPF, clicar na opção “Esqueci minha senha” e preencher os campos solicitados.

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes e os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

* Com informações do Ministério da Educação

