Enem 2022: entenda a diferença entre a versão impressa e digital da prova

Você sabe a diferença das versões impressa e digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)? Com a aproximação do fim das inscrições para o exame, muitos estudantes ainda ficam em dúvida sobre qual modalidade escolher para realizar a prova.

As duas versões serão aplicadas nos mesmos dias, em 13 e 20 de novembro, além de contarem com questões iguais, mesmo tema de redação e tempo de realização. No ato da inscrição, os estudantes devem optar por qual modelo vai fazer, pois, após o preenchimento do formulário, não é permitido trocar de opção. Pela primeira vez, os participantes não isentos poderão efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$85 – o mesmo do ano passado – por meio de cartão de crédito e Pix, até o dia 27 de maio.

Além disso, o Inep também aceitará documentos digitais de identificação nos locais de prova, como: e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital. O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal e capturas de tela não serão válidas. Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continuará vetado.

Neste ano, foram liberadas 101.100 vagas para o Enem Digital, que são preenchidas por ordem de inscrição. Uma vez esgotado o limite por cidade, acaba a chance de participar dessa versão. Com questões inéditas, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no primeiro dia de inscrição, a edição de 2022 atingiu a marca de 1 milhão de inscritos.

A estudante Laiane Fonseca, 18 anos, já se inscreveu e optou pela versão impressa da prova. Para ela, não há diferença nas duas opções e a forma tradicional passa mais segurança. “Eu me inscrevi logo nos primeiros dias. Eu fiz o exame no ano passado e neste ano vou fazer novamente para testar meus conhecimentos. Pensei em fazer a versão digital, mas optei pela impressa mesmo. Estou na expectativa para os dias das provas”, afirma.

A versão impressa pode ser feita por qualquer pessoa, inclusive os alunos chamados ‘treineiros’, ou seja, aqueles que não vão concluir o Ensino Médio este ano ou que ainda não estão cursando essa etapa. Já a participação na versão digital é exclusiva para quem já concluiu o Ensino Médio ou que está concluindo essa etapa neste ano. O atendimento especializado é o mesmo nas duas versões do Enem 2022.

As provas do Enem digital 2022 serão aplicadas em locais definidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sob as mesmas condições de segurança e sigilo. A redação será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão tradicional do exame. A previsão é que, até 2026, o Enem será aplicado integralmente digital. Ou seja, a versão impressa será extinta.

Cronograma do Enem 2022

Inscrições para o Enem 2022: 10 a 21 de maio de 2022

Prazo para pagamento da taxa de inscrição: 10 a 27 de maio de 2022

Solicitação de atendimento específico e especializado: 10 a 21 de maio de 2022

Solicitação de uso do nome social: 23 a 28 de junho de 2022

Divulgação dos locais da prova: prazo ainda não informado

Aplicação das provas do Enem 2022: 13 e 20 de novembro de 2022

