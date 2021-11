Enem 2021: veja horário de abertura dos portões neste domingo (28) e o que levar

Este domingo (28) é o segundo e último dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Na semana passada, os participantes fizeram a prova de ciências humanas, linguagens e códigos e redação. Agora, os estudantes responderão questões das áreas de matemática e ciências da natureza, o que inclui física, química e biologia.

O tempo de prova deste domingo é menor do que o do primeiro dia de exame, já que não há redação. Serão 45 questões objetivas de matemática e 45 de ciências da natureza, totalizando 90 questões a serem resolvidas em cinco horas.

Ao todo, mais de três milhões de estudantes participam da prova em todo o País, tanto na versão impressa quanto na versão digital.

Horários de abertura dos portões e início das provas do Enem 2021:

28 de novembro

12h - abertura dos portões

13h - fechamento dos portões

13h30 - início das provas

18h30 - término das provas do segundo dia

Que horas termina a prova do Enem

O exame tem duração de cinco horas. Ou seja, vai das 13h30 até as 18h30. Este é o tempo para os candidatos responderem as provas e preencherem o gabarito.

Fusos horários diferentes

Em estados como Amazonas e Mato Grosso, cujo horário local tem uma hora a menos em relação ao horário de Brasília, a prova também será aplicada uma hora antes. Assim, o exame vai começar às 12h30 no horário local. No Acre, estado com duas horas a menos, a prova será aplicada às 11h30 no horário local.

Os gabaritos das provas objetivas estarão no site e aplicativo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até o dia 1º de dezembro.

O que levar para o Enem?

Assim como na edição de 2020, a máscara é um item obrigatório para a realização da prova. O estudante também deve levar um documento de identificação pessoal original com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

A regra vale tanto para o Enem impresso quanto para o digital. Durante todo o exame, os candidatos deverão usar a máscara cobrindo o nariz e a boca.

Documentos aceitos

Uma série de documentos de identificação aceitos no Enem, conforme o edital. Os participantes devem apresentar os documentos originais, com foto. Não são aceitos documentos digitais.

Entre as identificações aceitas estão:

Carteira de Identidade;

CNH;

Passaporte;

Carteira de Trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997.

Itens recomendados

Embora não seja obrigatório, é recomendado que os participantes levem também pelo menos uma máscara extra para trocar durante a prova. Haverá nos locais de prova álcool em gel para que os estudantes higienizam as mãos, mas é permitido que os participantes levem seu próprio produto caso desejem.

Por se tratar de uma prova longa, também é recomendado que levem lanche e água e/ou outras bebidas, com exceção de bebidas alcoólicas que não são permitidas e podem levar à eliminação do candidato.

É aconselhável ainda que se leve no dia do exame o Cartão de Confirmação da Inscrição. Nele está, entre outras informações, o local de prova. Para candidatos que precisem justificar sua presença nos dias do exame, também se recomenda levar impresso a Declaração de Comparecimento.

Ambos os itens podem ser acessados na Página do Participante. A declaração deve ser apresentada ao aplicador na porta da sala em cada um dos dias. Ela serve, por exemplo, para justificar a falta ao trabalho.

Itens proibidos

Antes de entrar na sala de prova, o candidato receberá um envelope porta-objetos para guardar todos os itens não permitidos. O envelope deve ser colocado abaixo da carteira, com eletrônicos desligados.

Portanto, será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens abaixo fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador:

Declaração de Comparecimento impressa.

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.

Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos.

Livros, manuais, impressos, anotações.

Protetor auricular.

Relógio de qualquer tipo.

Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar.

Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico.

Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

