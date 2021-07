Ceará paga inscrição do Enem 2021 para alunos da rede estadual

O prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 termina nesta quarta-feira (14). A prova está marcada para os dias 21 e 28 de novembro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser pago até o dia 19 de julho. No momento da inscrição, que deve ser feita pela Página do Participante , o candidato deve escolher se quer fazer a prova impressa ou digital.

Nesta edição, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou mais de 101 mil inscrições para a modalidade digital do certame, exclusiva para quem já concluiu o Ensino Médio , ou está concluindo neste ano.

A novidade desta edição é que as provas impressa e digital serão feitas na mesma data . No Enem 2020, a aplicação ocorreu em fins de semana diferentes.

Como acontecerão na mesma data, as provas dos dois formatos terão as mesmas questões e proposta de redação.

Essa será a segunda edição do Enem a ser realizada durante a pandemia de Covid-19. Apesar dos problemas na última aplicação, o edital não trouxe nenhuma alteração nas regras para dar mais segurança aos candidatos.

PASSO A PASSO DA inscrição

Os interessados em concorrer a uma vaga ofertada pelo programa devem se inscrever através da Página do Participante e realizar o cadastro na página do gov.br. Mas, caso eles já possuam cadastro realizado no endereço federal, é preciso apenas digitar o CPF e a senha. Mesmo quem recebeu a isenção da taxa precisa se inscrever.