Enem 2020: veja 15 possíveis temas de redação

Diferentemente do que se costuma pensar, as temáticas indicadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a prova de redação não são de todo imprevisíveis.

Segundo Nelândia Teodoro, professora da disciplina na rede privada de Fortaleza, a redação do Enem segue pelo menos quatro eixos temáticos: político, científico, cultural e social.

“De certo modo, há um predomínio do eixo social”, diz a educadora. Talvez, segundo ela, “porque, nesse âmbito, estejam os principais problemas do País”.

Podendo somar até 1.000 pontos, a redação é considerada uma das provas mais importantes para candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio

Pautas governamentais

Considerando que o Enem intenta por em discussão problemas históricos do Brasil como, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher e os desafios para a formação educacional de surdos — cobrados nos anos de 2015 e 2017, respectivamente —, Teodoro afirma ser fundamental para os candidatos acompanhar projetos e discussões governamentais.

Em 2019, por exemplo, o Ministério da Educação divulgou poucos dias antes do Enem um projeto para democratizar o acesso de pessoas com deficiências sensoriais aos cinemas. “Era um projeto que o Governo desejava colocar em discussão”, demonstrou a professora. Tanto que o tema naquele ano acabou sendo “democratização do acesso ao cinema no Brasil”.

Para a próxima edição do Enem, a especialista aposta em temas vinculados ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao gabinete da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Dentro desse escopo, acredita que pode ser cobrado algo relacionado ao acolhimento a crianças refugiadas, ao estímulo ao trabalho voluntário, ao combate à pedofilia e à exploração sexual de crianças e adolescentes e ao atendimento a pessoas com doenças raras.

Para aprimorar a técnica

Embora os candidatos não devam se prender a um tema, tendo em vista que o Enem costuma trazer propostas de redação bem específicas, é importante que saibam dissertar sobre discussões atuais e de relevo social.

O professor de Língua Portuguesa e Redação, Marcelo Braga, recomenda que o ideal é que “o candidato não vá para a prova com um texto pronto, como uma forma de bolo. É importante pensar o tema e relacionar bem à leitura dos textos motivadores”.

Para conseguir estabelecer essa relação, a professora Nelândia Teodoro indica investir em repertório. “Ler bastante, assistir a programas de boa qualidade. Recomendo os da TV Brasil, a TV estatal, porque, se o tema do Enem é algo que o Governo deseja colocar em discussão, então, obviamente, essa TV trabalha esses temas”.

Confira, a seguir, 15 temas de redação possíveis de cair no Enem 2020:

Desvalorização do circo como ferramenta cultural;

Soluções para o turismo brasileiro;

Altos índices de acidentes de trânsito no Brasil;

Inclusão dos autistas na sociedade brasileira;

Desafios do atendimento a pessoas com doenças raras;

Combate à pedofilia e à exploração sexual de crianças e adolescentes;

Democratização do acesso à internet;

Saúde mental;

Impactos do plástico no meio ambiente;

Acolhimento a crianças e adolescentes refugiados;

Novas tecnologias que transformam o mundo;

Ensino à distância: vantagens x desafios;

Trabalho voluntário;

Abandono e maus tratos aos animais;

Novo marco do saneamento básico no Brasil.

Fontes: Nelândia Teodoro, professora de redação | Bruno Carvalho, professor de redação | João Filho, professor de redação | Marcelo Braga, consultor de língua portuguesa e redação oficial, presidente da Academia Cearense da Língua Portuguesa.