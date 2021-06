Educação e cultura digital são pautas de evento on-line

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) realizam esta semana evento com uma série de debates sobre educação e cultura digital. Os debates ocorrem de forma gratuita e totalmente on-line.

O primeiro debate começou ontem (7) e outros serão feitos entre hoje (8) e amanhã (9), trazendo o conceito de “cultura digital”, que é uma das bases da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Os debates visam acrescentar nos currículos escolares o ensino e o conhecimento necessário para uma navegação segura, que permita ao estudante buscar informações corretas e se expressar usando as mais variadas tecnologias.

Debates com temas como: elaboração e implementação de currículos para a cultura digital, desafios para torná-la inclusiva e garantir o envolvimento de toda a comunidade escolar e o desenvolvimento de atividades serão pautados nos dias do evento.

"A questão central da série é pensar em caminhos para a formação de pessoas aptas a usar e aplicar a tecnologia de maneira responsável, mesmo com todas as dificuldades das escolas brasileiras, sem nos esquecermos dos direitos humanos, que também se aplicam no ambiente digital", explica Guilherme Klafke, Líder de projetos no Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (CEPI) da FGV Direito SP.

Interessados podem acessar o canal do evento no YouTube. As transmissões acontecem das 14h30 às 17h. Veja programação abaixo:

Terça-feira (8)

14h30 às 15h40: Como envolver a comunidade para formação em cultura digital? Mediação de Rosa Lamana (SEDUC SP/EFAPE), com a participação de Renata Ferraz (Fundação Lemann), Taís e Roberta Bento (SOS Educação).

15h50 às 17h: Como formar cultura digital de maneira inclusiva? Mediação de Daniela Costa (Cetic.br|NIC.br), com a participação de Rodrigo H. Mendes (Instituto Rodrigo Mendes) e Eliane Leite (Uzoma Diversidade, Educação e Cultura).

Quarta-feira (9)

14h30 às 15h40: Como criar atividades sobre cultura digital? Mediação de Guilherme F. Klafke (CEPI FGV Direito SP), com a participação de Verônica Cannatá (Colégio Dante Alighieri) e Mariana Ochs (EducaMídia).

15h50 às 17h: Como proteger a comunidade escolar contra violações de direitos no ambiente digital Mediação de Kelli Angelini (NIC.br), com a participação de Karolyne Utomi (Kaosu e Rigopoulos Sociedade de Advogados), Maíra Bosi (Instituto Alana) e Pedro Hartung (Instituto Alana).