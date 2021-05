Cursos técnicos podem retomar aulas práticas presencias nas macrorregiões de Fortaleza e Sobral

Cursos técnicos nos municípios das macrorregiões de Fortaleza e Sobral poderão retomar aulas práticas presenciais a partir desta segunda-feira (24). A autorização consta no novo decreto estadual publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) ontem (22).

O retorno do cronograma presencial nos cursos técnicos seguirá os mesmos moldes das escolas, instituições de ensino superior e cursinhos. Entre as atividades extracurriculares liberadas estão cursos livres, de música ou de línguas.

Sendo assim, as atividades presenciais no nível técnico também deverão ser limitadas a 50% da capacidade de alunos somente nos casos em que as aulas práticas sejam consideradas "inviáveis pela modalidade remota".

Com exceção dessa medida, o decreto manteve as demais regras de funcionamento dos setores não essenciais. Ao todo, mais de 90% das atividades econômicas já reabriram as portas.

Segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceara, Maia Júnior, apenas as atividades que ainda geram aglomerações, como os eventos culturais e esportivos, além do turismo, ainda estão impossibilitados de retornar.

HORÁRIOS PARA AS REGIÕES DE FORTALEZA E SOBRAL

Comércio de rua: 10h às 19h

Comércio em shopping: 12h às 21h

Restaurantes: 10h às 21h (com capacidade de até 50%)

Academias: Até as 21h

Toque de recolher: 22h às 5h (em todo o Estado)

MUNICÍPIOS DA MACRORREGIÃO DE FORTALEZA

Acarape, Amontada, Apuiarés, Aquiraz, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Beberibe, Capistrano, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, General Sampaio, Guaiuba, Guaramiranga, Horizonte, Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, Itapiúna, Maracanaú, Maranguape, Miraíma, Mulungu, Ocara, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Pentecoste, Pindoretama, Redenção, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, Umirim e Uruburetama

MUNICÍPIOS DA MACRORREGIÃO DE SOBRAL

Ararendá, Acaraú, Alcântaras, Ararendá, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Cariré, Carnaubal, Catunda, Chaval, Coreaú, Crateús, Croatá, Cruz, Forquilha, Frecheirinha, Granja, Graça, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ibiapina, Independência, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Irauçuba, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Massapê, Meruoca, Monsenhor Tabosa, Moraújo, Morrinhos, Mucambo, Nova Russas, Novo Oriente, Pacujá, Pires Ferreira, Poranga, Quiterianópolis, Reriutaba, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, São Benedito, Senador Sá, Sobral, Tamboril, Tianguá, Ubajara, Uruoca, Varjota, Viçosa do Ceará.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO NAS OUTRAS MACRORREGIÕES

Regras válidas para os municípios das Regiões do Sertão Central, do Litoral Leste/Jaguaribe e do Cariri.

Comércio de ruas e serviços, como restaurantes e barracas de praia, funcionam das 10h às 16h. Aos fins de semana, o funcionamento será das 10h às 15h;

Shoppings, incluindo praça de alimentação, funcionam das 12h às 18h. Aos fins de semana, abrem das 12 às 17h;

Academias funcionam de segunda a sexta-feira, de 6h às 18h, e no sábado e domingo, até as 15h ou, quando situadas em shopping, até as 17h

Instituições religiosas poderão promover celebrações presenciais até as 17h nos fins de semana;

Construção civil pode iniciar as atividades a partir das 7h;

Atendimento presencial liberado para café da manhã a partir de 6h em padarias, supermercados e congêneres, valendo também no fim de semana;