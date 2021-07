Cursinho pré-Enem gratuito está com inscrições abertas

Iniciativas gratuitas em todo o país visam auxiliar estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou outro vestibular. Para isso, disponibilizam aulões, monitorias, simulados e acompanhamento durante o período de estudos. Uma dessas iniciativas é o projeto Acelera Enem, que está com inscrições abertas para estudantes de todo o Brasil.

De acordo com o cronograma do projeto, as aulas serão de julho a dezembro, às terças e aos sábados, com aulas on-line, monitoria, exercícios e acompanhamento pedagógico. Interessados podem se inscrever acessando o formulário na página do Acelera Enem.

O projeto é uma iniciativa de empresas e instituições de ensino que oferecem conteúdos virtuais com aulões ao vivo das disciplinas que são abordadas no Enem.

Quem não conseguir ser contemplado com uma vaga nesse curso preparatório gratuito pode estudar em um cursinho pré-Enem com valor acessível. Os valores variam em cada região, sendo possível encontrar a partir de R$14 em instituições renomadas, com a bolsa de estudo do Educa Mais Brasil.

Há opções de estudar on-line para quem não quer perder tempo com deslocamento, ajustar a carga horária à sua necessidade ou, ainda, se prevenir da exposição na rua neste momento de pandemia.

Cronograma do Enem 2021

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o maior exame para ingresso no ensino superior brasileiro, com realização anual e aplicação em todo o país. As notas do Enem podem ser usadas para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Por isso, o exame é tão aguardado pelos estudantes que se preparam para ter um bom rendimento. Para ajudar estudantes nesse processo, o projeto Salvaguarda está com inscrições abertas para seu programa social preparatório para o Enem 2021 e outras provas de vestibular.

Confira, a seguir, o cronograma do Enem 2021:

Inscrições: de 30 de junho a 14 de julho

Pagamento da taxa de inscrição: até 19 de julho.

Atendimento Especializado: solicitação de 30 de junho a 14 de julho; resultado em 23 de julho; recurso de 26 a 30 de julho; resultado do recurso em 4 de agosto

Tratamento pelo Nome Social: solicitação de 19 a 23 de julho; resultado em 30 de julho; recurso de 2 a 6 de agosto; resultado do recurso em 11 de agosto

Recurso da justificativa de ausência e solicitação de isenção da taxa de inscrição: 14 a 18 de junho

Resultado do recurso da justificativa de ausência e solicitação de isenção da taxa de inscrição: 25 de junho

Provas: 21 e 28 de novembro

