Centro Universitário disponibiliza pré-Enem gratuito; inscrições estão abertas

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 serão aplicadas em novembro. Até lá, os estudantes devem focar nos estudos para conquistarem uma boa nota. Quem se interessar por um reforço no conteúdo pode se inscrever no curso preparatório gratuito oferecido pelo Centro Universitário Internacional Uninter.

São ofertadas mais de oito mil bolsas de estudo disponibilizadas para todo o Brasil. Com cinco anos de atuação, o projeto já preparou mais de 50 mil candidatos para o exame. Além do conteúdo didático, os professores orientam sobre disciplina, foco e organização de horários e rotina de estudos.

O cursinho gratuito pré-Enem da Uninter é 100% on-line e composto por mais de 400 videoaulas, que abordam as temáticas mais recorrentes no exame em cada área de conhecimento: ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática, com resoluções de questões das provas.

A plataforma também oferece aulas ao vivo especiais para tirar dúvidas, simulado, atualidades e redação, com encontros programados. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site do projeto.

Cursinho pré-Enem com bolsas de estudo

O Enem está entre as principais portas de acesso ao ensino superior no país. Quer se preparar para o exame e não tem condições de arcar com o orçamento de um curso preparatório? Conte com as bolsas de estudo do Educa Mais Brasil, que oferecem descontos de até 70% nas mensalidades. Você encontra oportunidades nas mais diversas instituições parceiras em todo o país.

