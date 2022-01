BBB 22: veja em quais faculdades se formaram os participantes da pipoca

Um dos realities shows mais aguardados da televisão brasileira, o Big Brother Brasil 2022, começou nessa segunda-feira (17) reunindo participantes desconhecidos do público - que passam a integrar o time pipoca - e outros famosos – do time camarote. A partir dessa edição, a condução do programa fica sob apresentação do jornalista Tadeu Schmidt.

Além das discórdias, festas e todo o entretenimento que o programa gera, muitos acompanhantes do reality ficam curiosos para saber um pouco mais sobre cada jogador. Por isso, fizemos uma lista com a formação acadêmica de todos os brothers da casa. Confira!

Pipoca BBB 22

Bárbara Heck, 29 anos, Novo Hamburgo (RS): formada em Comunicação pela Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos). Atua como Relações Públicas e modelo. Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, estava cursando pós-graduação em Neurociência pela PUCRS.

Eliezer Netto, 31 anos, Volta Redonda (RJ): designer e empresário, dono de um escritório na área da Publicidade.

Eslovênia Marques, 25 anos, Caruaru (PE): estudou Física por quatro anos na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente é estudante de Marketing.

Jessilane Alves, 26 anos, baiana criada em Valparaíso de Goiás: bióloga e professora de Biologia formada pela Universidade Paulista (Unip). Pós-graduada em Libras pela Faculdade de Tecnologia de Palmas e Mestre em Ensino da Biologia pela Universidade de Brasília (UnB).

Laís Caldas, 30 anos, Crixás (Goiás): formada em Medicina pela Faculdade de Enfermagem Nova Esperança (Facene/Famene). Atualmente, está finalizando especialização em Dermatologia e atua como clínica geral na área.

Lucas Bissoli, 31 anos, Vila Velha (ES): formado em Engenharia pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). Estudante do curso de Medicina na Universidade de Vila Velha (UVV). Pretende se especializar em Nutrologia.

Luciano Estevan, 28 anos, Florianópolis, (SC): ator, bailarino e influenciador digital. Trabalha atuando como o personagem Lipe no canal infantil do YouTube “Gato Galáctico”.

Marcos Vinicius (Viny), 23 anos, Crato (CE): bacharel em Direito formado pelo Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão). Antes de entrar no BBB 22, fazia vídeos humorísticos na internet.

Natália Deodato, 22 anos, Belo Horizonte (MG): modelo, promotora de eventos, designer de unhas e ajuda a mãe em um salão de beleza desde a pandemia.

Rodrigo Mussi, 36 anos, São José dos Campos (SP): formado em Administração. Tem pós-graduação em Marketing e atua como gerente comercial.

